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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 561562563564
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10

  Долярчик написав:Коротше, викладаю свій список ЖК, де зафіксовані ціни ще від початку року!
Можете порівняти, як змінились ціни за 10 місяців!
(а там, де майже не змінились - то просто нові черги/котловани повідкривали)
Зображення


поносний колір що означає на малюнку :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 01:54

greenozon
Думаю в долярчика один вихід: купити білет в Турцію,поїхати до акурта на пару місяців і повчитися інвестуванню.
Принаймні порозумнішає при спілкуванні з розумними людьми ,а не з базарними тітками.
Ніхто не інвестує при підвищенні цін!
Зарас час вичікування
.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 03:06

  Ethereum написав:greenozon

Ніхто не інвестує при підвищенні цін!
Зарас час вичікування
.


Копійну ще розок, може все таки дочитається.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:01

Тижня через два доробояю ремонт.Буду виставляти на аренду свою двушку.Думаю 7к норм буде.Враховуючи ремонт але бабушатинські меблі(але кухня нова)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 08:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  greenozon написав:колір що означає на малюнку

То сам телефон чогось так виділив :)
  Львівський БатяР написав:Копійну ще розок, може все таки дочитається

Ви думаєте, що через рік - два ВПАДЕ ЦІНА В ГРИВНІ???
Ще ж не так давно - 2014р.і далі 2015 - криза/війна - а бетон в ГРИВНІ - тільки зростав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 08:35

  Bolt написав:Тижня через два доробояю ремонт.Буду виставляти на аренду свою двушку.Думаю 7к норм буде.Враховуючи ремонт але бабушатинські меблі(але кухня нова)


7 візьмете. Кухня дуже важлива ,це точно. Напишите через який час здали по виставленню,дуже цікаво.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 08:45

  dinozavrik написав:Долярчик
В зданому будинку Парус смарт продавалась компактна квартира цього тижня за 20 тис уе (25м2) - під оренду ніби гуд і ціна низька

Як думаєте - з дешевеньким ремонтом і дешевими, але новими меблями і технікою, можна спокійно здати за 5тис./міс. чи можна більше пробувати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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