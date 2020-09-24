поносний колір що означає на малюнку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:10
поносний колір що означає на малюнку
+50грн !
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Додано: Суб 03 жов, 2020 01:54
greenozon
Думаю в долярчика один вихід: купити білет в Турцію,поїхати до акурта на пару місяців і повчитися інвестуванню.
Принаймні порозумнішає при спілкуванні з розумними людьми ,а не з базарними тітками.
Ніхто не інвестує при підвищенні цін!
Зарас час вичікування
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Додано: Суб 03 жов, 2020 03:06
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:01
Тижня через два доробояю ремонт.Буду виставляти на аренду свою двушку.Думаю 7к норм буде.Враховуючи ремонт але бабушатинські меблі(але кухня нова)
Додано: Суб 03 жов, 2020 08:23
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
То сам телефон чогось так виділив
Ви думаєте, що через рік - два ВПАДЕ ЦІНА В ГРИВНІ???
Ще ж не так давно - 2014р.і далі 2015 - криза/війна - а бетон в ГРИВНІ - тільки зростав!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 03 жов, 2020 08:35
7 візьмете. Кухня дуже важлива ,це точно. Напишите через який час здали по виставленню,дуже цікаво.
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Додано: Суб 03 жов, 2020 08:45
Як думаєте - з дешевеньким ремонтом і дешевими, але новими меблями і технікою, можна спокійно здати за 5тис./міс. чи можна більше пробувати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 03 жов, 2020 09:40
Вісті з поля.
Сусіди здавали квартиру від моменту побудови будинку та ремонту.
Загалом майже 5р.
Орендарі: молодь, іт, підприємці.
Ремонт був єдиний, з моменту здачі.
Новобуд, ІО, 1 кімнатна
Вирішили вийти з цього бізнесу
Моніторили ринок, ціни, оренду
Вирішили, що вже час...
ціну продажу квартири - даних немаю.
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:20
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Так саме цікаве:
- за скільки купили?
- за скільки здавали всі 5р?(хоч приблизно/середнє)
- і за скільки можуть зараз реально продати?
А так, інфо "#ніпрощо" - мало які таракани у них в голові!
- може цікавіший бізнес знайшли?
- може в іншу локацію перестрибнути хочуть?
- може переїзджають?
- може ще щось?
Варіантів - купа!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Невеличке опитування)))
Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!
Хоч один тут є такий?
Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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