Забери свої гнилі описи з клоуном москальским і признай свій вибір тоді тобі все розжуємо по нерухомості.
Інакше ти люмпен і большевік))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Забери свої гнилі описи з клоуном москальским і признай свій вибір тоді тобі все розжуємо по нерухомості.
Інакше ти люмпен і большевік))
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:57
Ціна в гривні не впаде, але долар по пісят або по сотні...
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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