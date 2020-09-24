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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 562563564565
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 10:53

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Забери свої гнилі описи з клоуном москальским і признай свій вибір тоді тобі все розжуємо по нерухомості.
Інакше ти люмпен і большевік))
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:57

  Долярчик написав:Невеличке опитування)))
Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!

Хоч один тут є такий?

Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :)

Ціна в гривні не впаде, але долар по пісят або по сотні...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 13:36

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:долар по пісят або по сотні..

Можливо...але зараз імовірність невелика.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 15:08

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Ціна в гривні не впаде, але долар по пісят або по сотні...

Попіііісять, чи не попіііісять - але що таке зараз пів ляма гривень і що таке пів ляма буде через 3-5р?
Може я тоді своїм двох-місячним доходом погашу всю іпотеку!
Або, навіть, моя жінка погасить своєю двох-місячною зарплатнею! :)

Ставка по іпотеці то ж буде ФІКСОВАНОЮ на 3-5р.!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 16:14

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Ціна в гривні не впаде, але долар по пісят або по сотні...

Попіііісять, чи не попіііісять - але що таке зараз пів ляма гривень і що таке пів ляма буде через 3-5р?
Може я тоді своїм двох-місячним доходом погашу всю іпотеку!
Або, навіть, моя жінка погасить своєю двох-місячною зарплатнею! :)

Ставка по іпотеці то ж буде ФІКСОВАНОЮ на 3-5р.!!!

Плани команди Зе зовсім інші.
2020 та 2021 роки примати інфляцію 5%+-1%.
Наступні роки інфляція тільки вниз.
Так шо по іпотеці платити прийдеться по ставці вищою за інфляцію...якщо щось піде не так.
Але житло всерівно брати слід, якщо не плануєте для дітей життя за межами Неньки України.
На здачу в оренду особливо не слід надіятись...ринок оренди може серйозно просісти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 21:56

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:
  Bolt написав:Ціна в гривні не впаде, але долар по пісят або по сотні...

Попіііісять, чи не попіііісять - але що таке зараз пів ляма гривень і що таке пів ляма буде через 3-5р?
Може я тоді своїм двох-місячним доходом погашу всю іпотеку!
Або, навіть, моя жінка погасить своєю двох-місячною зарплатнею! :)

Ставка по іпотеці то ж буде ФІКСОВАНОЮ на 3-5р.!!!

Плани команди Зе зовсім інші.
2020 та 2021 роки примати інфляцію 5%+-1%.
Наступні роки інфляція тільки вниз.
Так шо по іпотеці платити прийдеться по ставці вищою за інфляцію...якщо щось піде не так.
Але житло всерівно брати слід, якщо не плануєте для дітей життя за межами Неньки України.
На здачу в оренду особливо не слід надіятись...ринок оренди може серйозно просісти.

Власне для дітей.В мене діти вже по хаті мають . А вкидати кулись 500-600к, щоб потім розраховувати , шо 7-8кг в місяць буде капати так собі ідея.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 22:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В плани зеленої плесені входить банкротство підприємств та скупка за бесцінь.
Де реформа ДАБІ? Спустили на тормози.
Де справи на садіка? Наоборот підтримка.
Те саме буде з дешевим % і забудовами,яке ніхто не контролює...
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 23:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:А вкидати кулись 500-600к, щоб потім розраховувати , шо 7-8кг в місяць буде капати так собі ідея.

А що, є кращі ідеї?(з аналогічними ризиками)
До недавна, було гривнедепо - а тепер що на аналогічному місці?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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