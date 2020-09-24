Забери свої гнилі описи з клоуном москальским і признай свій вибір тоді тобі все розжуємо по нерухомості.
Інакше ти люмпен і большевік))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 жов, 2020 10:53
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Забери свої гнилі описи з клоуном москальским і признай свій вибір тоді тобі все розжуємо по нерухомості.
Інакше ти люмпен і большевік))
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Додано: Суб 03 жов, 2020 12:57
Ціна в гривні не впаде, але долар по пісят або по сотні...
Додано: Суб 03 жов, 2020 13:36
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 03 жов, 2020 15:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Попіііісять, чи не попіііісять - але що таке зараз пів ляма гривень і що таке пів ляма буде через 3-5р?
Може я тоді своїм двох-місячним доходом погашу всю іпотеку!
Або, навіть, моя жінка погасить своєю двох-місячною зарплатнею!
Ставка по іпотеці то ж буде ФІКСОВАНОЮ на 3-5р.!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 03 жов, 2020 16:14
Плани команди Зе зовсім інші.
2020 та 2021 роки примати інфляцію 5%+-1%.
Наступні роки інфляція тільки вниз.
Так шо по іпотеці платити прийдеться по ставці вищою за інфляцію...якщо щось піде не так.
Але житло всерівно брати слід, якщо не плануєте для дітей життя за межами Неньки України.
На здачу в оренду особливо не слід надіятись...ринок оренди може серйозно просісти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 03 жов, 2020 21:56
Власне для дітей.В мене діти вже по хаті мають . А вкидати кулись 500-600к, щоб потім розраховувати , шо 7-8кг в місяць буде капати так собі ідея.
Додано: Суб 03 жов, 2020 22:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В плани зеленої плесені входить банкротство підприємств та скупка за бесцінь.
Де реформа ДАБІ? Спустили на тормози.
Де справи на садіка? Наоборот підтримка.
Те саме буде з дешевим % і забудовами,яке ніхто не контролює...
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
Додано: Суб 03 жов, 2020 23:12
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що, є кращі ідеї?(з аналогічними ризиками)
До недавна, було гривнедепо - а тепер що на аналогічному місці?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 04 жов, 2020 09:39
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
не буде, це ж заманушка для зелошаріків
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:09
greenozon
Не видумуйте! В договорі буде все прописано!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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