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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:29

  Долярчик написав:Невеличке опитування)))
Народ, от ЧЕСНО - ви справді вірите, що найближчі роки, ціна на нерухомість в новобудовах впаде в ГРИВНІ???!

Хоч один тут є такий?

Якщо ні, то чим погано набратись іпотек в ГРИВНІ?

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :)

Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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