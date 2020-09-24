Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:29
Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:59
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:05
А Ви впевнені шо іпотеку банка дасть.
Які доходи можете банці показати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:59
Квесторе_поверніться
1) Приват вже погодив мені іпотеку У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ!(скористатись нею можна протягом 2х міс. - ще десь місяць до закінчення залишилось)
Тільки в нього умови не айс! )
2) І періодично, ще 2 банки мені наярюють - що в мене супер кредитний рейтинг, і дають щось до пів ляма споживчого кредиту
Та й все буде айс - принесу довідку з податкової за останніх 6міс - я ж то працюю в білу!
п. с.
Але, що-до іпотеки, то остаточне рішення прийму в кінці року, так як в мене є 2 варіанти для роздумів:
1) Взяти іпотеку на 70% від вартості квартири
2) Трошки підзичити в родичів і купити без іпотеки - просто менше м2
ДумаЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
|