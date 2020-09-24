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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 18:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:05

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?

А Ви впевнені шо іпотеку банка дасть.
Які доходи можете банці показати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:59

Квесторе_поверніться
1) Приват вже погодив мені іпотеку У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ!(скористатись нею можна протягом 2х міс. - ще десь місяць до закінчення залишилось)
Тільки в нього умови не айс! )
2) І періодично, ще 2 банки мені наярюють - що в мене супер кредитний рейтинг, і дають щось до пів ляма споживчого кредиту :mrgreen:

Та й все буде айс - принесу довідку з податкової за останніх 6міс - я ж то працюю в білу!

п. с.
Але, що-до іпотеки, то остаточне рішення прийму в кінці року, так як в мене є 2 варіанти для роздумів:
1) Взяти іпотеку на 70% від вартості квартири
2) Трошки підзичити в родичів і купити без іпотеки - просто менше м2

ДумаЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 00:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Готовий поставити ,що наш зеленопліснявий Іванко загуде на кредиті,оскільки він не знає всіх ньюансів,а дурачки завжди вчаться на своїх помилках...Хтось поставить пенс на "бізнесмена"?
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 06:37

  Ethereum написав:Готовий поставити ,що наш зеленопліснявий Іванко загуде на кредиті,оскільки він не знає всіх ньюансів,а дурачки завжди вчаться на своїх помилках...Хтось поставить пенс на "бізнесмена"?

Думаю не загуде.Вдається ж йому вчотирьох жити на 900 баксів в місяць при цьому скуповуючи квартири і роблячи в них ремонти, та попутно скирдуючи гроші на депозити.;)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:33

  Bolt написав:
  Ethereum написав:Готовий поставити ,що наш зеленопліснявий Іванко загуде на кредиті,оскільки він не знає всіх ньюансів,а дурачки завжди вчаться на своїх помилках...Хтось поставить пенс на "бізнесмена"?

Думаю не загуде.Вдається ж йому вчотирьох жити на 900 баксів в місяць при цьому скуповуючи квартири і роблячи в них ремонти, та попутно скирдуючи гроші на депозити.;)


Ні я не бажаю зла,Ви не зрозуміли,наоборот краще порозумнішає і здоров'я всім!
Питання в кредиті : в нас можуть в любий момент помінятися правила,як в прихваті так в державі.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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