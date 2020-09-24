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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 жов, 2020 18:59
dinozavrik написав:
Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:05
Долярчик написав: dinozavrik написав:
Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
А Ви впевнені шо іпотеку банка дасть.
Які доходи можете банці показати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:59
Квесторе_поверніться
1) Приват вже погодив мені іпотеку У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ!(скористатись нею можна протягом 2х міс. - ще десь місяць до закінчення залишилось)
Тільки в нього умови не айс! )
2) І періодично, ще 2 банки мені наярюють - що в мене супер кредитний рейтинг, і дають щось до пів ляма споживчого кредиту
Та й все буде айс - принесу довідку з податкової за останніх 6міс - я ж то працюю в білу!
п. с.
Але, що-до іпотеки, то остаточне рішення прийму в кінці року, так як в мене є 2 варіанти для роздумів:
1) Взяти іпотеку на 70% від вартості квартири
2) Трошки підзичити в родичів і купити без іпотеки - просто менше м2
ДумаЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 00:25
Готовий поставити ,що наш зеленопліснявий Іванко загуде на кредиті,оскільки він не знає всіх ньюансів,а дурачки завжди вчаться на своїх помилках...Хтось поставить пенс на "бізнесмена"?
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Додано: Пон 05 жов, 2020 06:37
Ethereum написав:
Готовий поставити ,що наш зеленопліснявий Іванко загуде на кредиті,оскільки він не знає всіх ньюансів,а дурачки завжди вчаться на своїх помилках...Хтось поставить пенс на "бізнесмена"?
Думаю не загуде.Вдається ж йому вчотирьох жити на 900 баксів в місяць при цьому скуповуючи квартири і роблячи в них ремонти, та попутно скирдуючи гроші на депозити.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:33
Bolt написав: Ethereum написав:
Готовий поставити ,що наш зеленопліснявий Іванко загуде на кредиті,оскільки він не знає всіх ньюансів,а дурачки завжди вчаться на своїх помилках...Хтось поставить пенс на "бізнесмена"?
Думаю не загуде.Вдається ж йому вчотирьох жити на 900 баксів в місяць при цьому скуповуючи квартири і роблячи в них ремонти, та попутно скирдуючи гроші на депозити.
Ні я не бажаю зла,Ви не зрозуміли,наоборот краще порозумнішає і здоров'я всім!
Питання в кредиті : в нас можуть в любий момент помінятися правила,як в прихваті так в державі.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6
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Додано: Пон 05 жов, 2020 13:53
akurt написав:
Спробуємо розібратися
Ще раз Вам дякую за детальний розпис з цифрами!
То я візьму трохи на свій лад підкоригую, що більш точнішшою виглядала моя "картина світу"
Поїали...
akurt написав:
Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.
Варіянт 1.
Перший внесок - 300 000 гривень.
Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).
Банк погоджується, так як іпотеку дає на 20р з ФІКСОВАНОЮ ставкою на перші 3р., а далі діє "плаваюча" ставка(тому я і пишу, що потрібно закрити повністю за 3р.)
akurt написав:
Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.
Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.
Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК
1) так, розраховую на курс 35+ через 1-2р.
2) При кредитних 700 000, місячний платіж буде становити майже 8 000, а решта суми(яка розкидана на 20р) треба заплатити пАпіжже!(в моєму випадку потрібно мати ВСЮ залишкову суму кредиту через 3р.) - отут і йде "теоретичний" розрахунок, що через 3р. буде легше заплатити всю суму, якщо гривня знеціниться.(а якщо ні - ну тоді легше не буде)
=====
Далі там про ремонт - то цілком погоджуюсь.
akurt написав:
Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.
Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції
1) прибуток - не в доларах, але він підтягується з лагом ~ до пів року.(з нього потрібно буде відкладати/конвертуючи в долар/ на повне погашення іпотеки)
2) На це і розраховано - якщо йде знецінення гривні, то і орендна плата буде підвищуватись в гривні.(яка буде повністю, перекривати місячні платежі, а з часом, ще й зверху буде трохи лишатись)
akurt написав:
Варіянт 2 виглядає значно приємнішим
А про варіант 2 - я писав, що буду брати менше м2 і там все трохи по-іншому.
Але зараз озвучити не можу
Скажу лише одне - що родичі мені позичуть без проблем і БЕЗ %% зверху! - правда, не більше 10тис.дол. але чекати можуть спокійно рік, чи при потребі і більше!(свого часу я їх виручив - закрив їхні, відносно "дрібні" кредити по декількох банків - де вже було дуже скрутно/банки передали справу колекторам/ - і теж на гроші я чекав щось з рік і БЕЗ %% зверху )
Так що поживемо - побачимо, як воно буде далі.
Наразі, все ретельно обдумуЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:26
Ще раз для туподоходящих
Квартиру купив за свої!
Жінчені батьки-пенсіонери НІ КОІЙКИ НЕ ДАЛИ на квартиру, чи ремонт!
Ремонт робив зі СВОЇМ БАТЬКОМ!
А пару раз допомагали носити будматеріали МІЙ брат, тесть і жінчин брат! Одне що, жінчин брат допоміг мені 2 стелі пофарьувати - і то вдвох ми її фарбували.
Все!
Так що всякі франти з обдертих панельок, можуть зарубати соьі на носі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 16:52
Долярчик написав:
Ще раз для туподоходящих
Квартиру купив за свої!
Жінчені батьки-пенсіонери НІ КОІЙКИ НЕ ДАЛИ на квартиру, чи ремонт!
Любитель шари - багато років жив у тещі, їв її вареники і не платив жодної оренди.
Ще й незадоволений.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:35
Frant написав: Долярчик написав:
Ще раз для туподоходящих
Квартиру купив за свої!
Жінчені батьки-пенсіонери НІ КОІЙКИ НЕ ДАЛИ на квартиру, чи ремонт!
Любитель шари - багато років жив у тещі, їв її вареники і не платив жодної оренди.
Ще й незадоволений.
До речі , ця тенденція стає все поширенішою навіть на Заході :перетусував з батьками до сороковника, а там і кондо, а може навіть бунгало в спадок від бубусів перепало.
І ніяких іпотек з кредитами.
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