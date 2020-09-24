та дурять же нашого зеленого длурярика а він ведеться!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:31
та дурять же нашого зеленого длурярика а він ведеться!!
+50грн !
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