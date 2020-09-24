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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:31

  Долярчик написав:greenozon
Не видумуйте! В договорі буде все прописано!


та дурять же нашого зеленого длурярика а він ведеться!!
+50грн !
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greenozon
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