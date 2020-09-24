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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 563564565566
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:05

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?

А Ви впевнені шо іпотеку банка дасть.
Які доходи можете банці показати?
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:59

Квесторе_поверніться
1) Приват вже погодив мені іпотеку У ТЕЛЕФОННОМУ РЕЖИМІ!(скористатись нею можна протягом 2х міс. - ще десь місяць до закінчення залишилось)
Тільки в нього умови не айс! )
2) І періодично, ще 2 банки мені наярюють - що в мене супер кредитний рейтинг, і дають щось до пів ляма споживчого кредиту :mrgreen:

Та й все буде айс - принесу довідку з податкової за останніх 6міс - я ж то працюю в білу!

п. с.
Але, що-до іпотеки, то остаточне рішення прийму в кінці року, так як в мене є 2 варіанти для роздумів:
1) Взяти іпотеку на 70% від вартості квартири
2) Трошки підзичити в родичів і купити без іпотеки - просто менше м2

ДумаЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:53

Перенесу це сюди - тут цій темі і місце!

  akurt написав:Спробуємо розібратися

Ще раз Вам дякую за детальний розпис з цифрами!

То я візьму трохи на свій лад підкоригую, що більш точнішшою виглядала моя "картина світу" :)
Поїали...

  akurt написав:Дано: квартира-однушка за 1 000 000 гривень. Купівля під орендарів та отримання пасивного прибутку.

Варіянт 1.
Перший внесок - 300 000 гривень.
Кредит на 700 000 на 36 місяців (чи погоджується банк саме на 36 місяців - важливе питання).

Банк погоджується, так як іпотеку дає на 20р з ФІКСОВАНОЮ ставкою на перші 3р., а далі діє "плаваюча" ставка(тому я і пишу, що потрібно закрити повністю за 3р.)
  akurt написав:Варто брати систему "аннуітет" - томо що пан розраховує на падіння курсу гривні до 35-50 гривень за долар, що цілком можливо.
Тоді щомісячна виплата складає близько 24 000 гривень, а сума переплати за 36 місяців - близько 162 000 гривень.
Тут перше питання - чи маєте можливість виплачувати саме 24 000 гривень на місяць - то не мало - - схоже, маєте. Все ОК

1) так, розраховую на курс 35+ через 1-2р.
2) При кредитних 700 000, місячний платіж буде становити майже 8 000, а решта суми(яка розкидана на 20р) треба заплатити пАпіжже!(в моєму випадку потрібно мати ВСЮ залишкову суму кредиту через 3р.) - отут і йде "теоретичний" розрахунок, що через 3р. буде легше заплатити всю суму, якщо гривня знеціниться.(а якщо ні - ну тоді легше не буде) :)

=====
Далі там про ремонт - то цілком погоджуюсь.
  akurt написав:Але чи вірно так рахувати, бо прибуток у Вас НЕ в доларах США.
Правда, можете щорічно підвищувати орендну плату - з урахуванням інфляції

1) прибуток - не в доларах, але він підтягується з лагом ~ до пів року.(з нього потрібно буде відкладати/конвертуючи в долар/ на повне погашення іпотеки)
2) На це і розраховано - якщо йде знецінення гривні, то і орендна плата буде підвищуватись в гривні.(яка буде повністю, перекривати місячні платежі, а з часом, ще й зверху буде трохи лишатись)
  akurt написав:Варіянт 2 виглядає значно приємнішим

А про варіант 2 - я писав, що буду брати менше м2 і там все трохи по-іншому.
Але зараз озвучити не можу :)
Скажу лише одне - що родичі мені позичуть без проблем і БЕЗ %% зверху! - правда, не більше 10тис.дол. але чекати можуть спокійно рік, чи при потребі і більше!(свого часу я їх виручив - закрив їхні, відносно "дрібні" кредити по декількох банків - де вже було дуже скрутно/банки передали справу колекторам/ - і теж на гроші я чекав щось з рік і БЕЗ %% зверху )

Так що поживемо - побачимо, як воно буде далі.
Наразі, все ретельно обдумуЮ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:39

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Frant написав:не платив жодної оренди

Так на комуналь і на їжу всі скидувались у "загальний чан"!

З таким успіхом ми могли і в моїх батьків жити!

Так, я не сперечаюсь - це своєрідна допомога, що не орендував - але, в НОВУ квартиру її сім'я нікуя не доклала, крім пару днів праці!

Але, загалом, для того і є родина, щоб допомагати одне - одному!
(там вище я писав, що свого часу і я допомагав своїм родичам)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:28

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Привіт
Шукаю 2-ну квартиру в Авалоні на чорновола для купівлі. Раптом хтось продає напишіть будь ласка у пп.
yurasuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:23

  yurasuk написав:Привіт
Шукаю 2-ну квартиру в Авалоні на чорновола для купівлі. Раптом хтось продає напишіть будь ласка у пп.

Обійдіть той Авалон до окола, там часом банери про продаж на бальконах висять ;)
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:UIRD застосовується вже ПІСЛЯ ФІКСОВАНОЇ ставки!
- я ж там нагалосив ФІК-СО-ВА-НА!
Тобто, якщо банк дає ФІКСОВАНУ ставку на 3-5р(а такі банки є, - а ентеріум, вище просто тицьнув на перші попавші умови)
Тож, якщо ставка ФІКСОВАНА, наприклад на 3р, то 3р. я буду сплачувати ОДНАКОВУ суму по іпотеці!

А можете озвучить список банков, которые дают такую ставку под залог сущ. квартиры? Вам уже какие-то банки подтвердили предварительно выдачу?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:23

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:записав у безкоштовну школу "ай-ті"


Цікаво, що за школа така, Ваша місцева?
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