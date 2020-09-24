Долярчик написав:bass написав:Підшуковую квартири під інвестицію, перепродаж чи оренда. Підкажіть чи варто бетонуватись зараз, чи може варто перечекати вибори/зиму, бо на весну кризу віщують.
Пройшовся по забудовникам - хороші пропозиції розмітають на очах.
Спокушає Avalon Yard, двохкімнатні, ніби хайповий забудовник/локація. В Авалоні на Чорновола бачив що оренда доходила до 600 баксів за однушку. Також розглядаю Містечко Підзамче, і локацію Новий Львів/Персенківка(ЖК Вільне Місто/ЖК Софіївка). Там ніби перспективний район, буде прикольно коли добудують.
Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК!
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю) і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.
Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись)
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?
п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?
Дякую за відповідь. Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати на рахунок куди інвестувати,оскільки зараз не зрозумілий час і варто почекати?
Я новачок на форумі, проте хочу попросити конструктиву.