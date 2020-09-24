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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46
Долярчик написав: bass написав:
Підшуковую квартири під інвестицію, перепродаж чи оренда. Підкажіть чи варто бетонуватись зараз, чи може варто перечекати вибори/зиму, бо на весну кризу віщують.
Пройшовся по забудовникам - хороші пропозиції розмітають на очах.
Спокушає Avalon Yard, двохкімнатні, ніби хайповий забудовник/локація. В Авалоні на Чорновола бачив що оренда доходила до 600 баксів за однушку. Також розглядаю Містечко Підзамче,
і локацію Новий Львів/Персенківка(ЖК Вільне Місто/ЖК Софіївка). Там ніби перспективний район, буде прикольно коли добудують.
Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК!
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю)
і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.
Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись)
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?
п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?
Дякую за відповідь. Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати на рахунок куди інвестувати,оскільки зараз не зрозумілий час і варто почекати?
Я новачок на форумі, проте хочу попросити конструктиву.
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bass
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:24
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
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ihorko_lviv
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:51
bass написав:
Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати
Нажаль, цей форум складається лише з пару десятків людей, хоч тут багатотисячні перегляди
І більшості форумчан, байдужі питання/проблеми інших.
А особисто моя думка, що-до "інвестувати зараз, чи...?" - то чим більше затягуєте з тим, тим менший буде вибір квартир!
Це вже перевірено свого часу, коли ганяв по різних ВП і підбирав собі квартиру.
Бо, подорожчати, навряд, чи подорожчає, навіть, до Нового року! (ну, хіба по мірі будівництва/зростання готовності його)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:48
ihorko_lviv написав:
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
Бiлий шоколад у Бiлогородцi? Якi переваги котельнi перед котлом у квартирi?
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lejko_vit
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