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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 564565566567
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46

Інвестувати зараз чи після виборів?

  Долярчик написав:
  bass написав:Підшуковую квартири під інвестицію, перепродаж чи оренда. Підкажіть чи варто бетонуватись зараз, чи може варто перечекати вибори/зиму, бо на весну кризу віщують.

Пройшовся по забудовникам - хороші пропозиції розмітають на очах.

Спокушає Avalon Yard, двохкімнатні, ніби хайповий забудовник/локація. В Авалоні на Чорновола бачив що оренда доходила до 600 баксів за однушку. Також розглядаю Містечко Підзамче, і локацію Новий Львів/Персенківка(ЖК Вільне Місто/ЖК Софіївка). Там ніби перспективний район, буде прикольно коли добудують.

Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК! :mrgreen:
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю) :D і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.

Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись) :mrgreen:
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?

п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?


Дякую за відповідь. Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати на рахунок куди інвестувати,оскільки зараз не зрозумілий час і варто почекати?

Я новачок на форумі, проте хочу попросити конструктиву.
bass
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 18:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 21:51

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  bass написав:Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати

Нажаль, цей форум складається лише з пару десятків людей, хоч тут багатотисячні перегляди ;)
І більшості форумчан, байдужі питання/проблеми інших.

А особисто моя думка, що-до "інвестувати зараз, чи...?" - то чим більше затягуєте з тим, тим менший буде вибір квартир!
Це вже перевірено свого часу, коли ганяв по різних ВП і підбирав собі квартиру.

Бо, подорожчати, навряд, чи подорожчає, навіть, до Нового року! (ну, хіба по мірі будівництва/зростання готовності його)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 22:48

  ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.

Бiлий шоколад у Бiлогородцi? Якi переваги котельнi перед котлом у квартирi?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 23:46

  ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад.
Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі

Тоді готуйтесь 1-2р. платити за сусідів ;) Тарифи будуть спочатку "казкові" ;)

п. с.
Ітіть-колотіть! :)
Глянув розташування - вибачайте, але то в дупі Підголоска і то аж в самій дірочці :mrgreen:

А так - та, ціна нормальна! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 08:43

  ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.


1. Гетто, ціна відповідна
2. Котельня - це підкісне гівно, лише ІО :lol: Ви ще заціните.... :mrgreen:
3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе :oops:
4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.
5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район. :shock:
6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 09:40

  Долярчик написав:І більшості форумчан, байдужі питання/проблеми інших.

Ти краще про себе думай. І працюй більше. Руками і ногами.

  jump написав:3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе

Простаки схавають.
Як в сільській хаті середини ХХ століття)))
Їм не звикати :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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