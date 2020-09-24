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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 07 жов, 2020 15:46
Долярчик написав: bass написав:
Підшуковую квартири під інвестицію, перепродаж чи оренда. Підкажіть чи варто бетонуватись зараз, чи може варто перечекати вибори/зиму, бо на весну кризу віщують.
Пройшовся по забудовникам - хороші пропозиції розмітають на очах.
Спокушає Avalon Yard, двохкімнатні, ніби хайповий забудовник/локація. В Авалоні на Чорновола бачив що оренда доходила до 600 баксів за однушку. Також розглядаю Містечко Підзамче,
і локацію Новий Львів/Персенківка(ЖК Вільне Місто/ЖК Софіївка). Там ніби перспективний район, буде прикольно коли добудують.
Тут так рідко обговорюють те, чи інше ЖК - а ця гілка, якраз була і створена для того, щоб "перемивати всі кісточки" різним забудовникам і їхнім ЖК!
От давайте почнемо з Містечко Підзамче!
Плюси:
1) Відносно затишне місце і близько до рейкового транспорту(привіт Флаю)
і не на окраїні.("середня"локація)
2) Відносно смачні ціни.
Мінуси:
1) Слабка транспортна розв'язка(крім 1 частини ЖК, та що ближче Епіку - то нормально, близько АС2)
2) Садочки/школи -?
3) Цей забудовник ЗАВЖДИ затягує терміни здачі!(можна спокійно додавати пів року, чи рік, щоб потім дуже не злитись)
4) Ну і мурашник-мурашником/конкуренція буде високою/ - але де зараз немає наліплених ЖК за адекватну ціну в +/- нормальній локації?
п. с.
Може хтось ще так накидає "+" і "-" по інших ЖК?
Дякую за відповідь. Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати на рахунок куди інвестувати,оскільки зараз не зрозумілий час і варто почекати?
Я новачок на форумі, проте хочу попросити конструктиву.
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bass
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Додано: Сер 07 жов, 2020 18:24
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
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ihorko_lviv
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Додано: Сер 07 жов, 2020 21:51
bass написав:
Я так розумію інші учасники форуму не бажають дискутувати
Нажаль, цей форум складається лише з пару десятків людей, хоч тут багатотисячні перегляди
І більшості форумчан, байдужі питання/проблеми інших.
А особисто моя думка, що-до "інвестувати зараз, чи...?" - то чим більше затягуєте з тим, тим менший буде вибір квартир!
Це вже перевірено свого часу, коли ганяв по різних ВП і підбирав собі квартиру.
Бо, подорожчати, навряд, чи подорожчає, навіть, до Нового року! (ну, хіба по мірі будівництва/зростання готовності його)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 07 жов, 2020 22:48
ihorko_lviv написав:
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
Бiлий шоколад у Бiлогородцi? Якi переваги котельнi перед котлом у квартирi?
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lejko_vit
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Додано: Сер 07 жов, 2020 23:46
ihorko_lviv написав:
Взяв Білий Шоколад.
Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі
Тоді готуйтесь 1-2р. платити за сусідів
Тарифи будуть спочатку "казкові"
п. с.
Ітіть-колотіть!
Глянув розташування - вибачайте, але то в дупі Підголоска і то аж в самій дірочці
А так - та, ціна нормальна!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Чет 08 жов, 2020 08:43
ihorko_lviv написав:
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
1. Гетто, ціна відповідна
2. Котельня - це підкісне гівно, лише ІО
Ви ще заціните....
3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе
4. Там заплановано будувати ще кілька термітників.
5. Навіть уявити собі не міг, що після усіх викривань, що діється на Малоголосківський, ще є інвестори у цей "неймовірний" район.
6. Якщо купували собі - мої співчуття, якщо під оренду - успіхів у пошуку клієнтів
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jump
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Додано: Чет 08 жов, 2020 09:40
Долярчик написав:
І більшості форумчан, байдужі питання/проблеми інших.
Ти краще про себе думай. І працюй більше. Руками і ногами.
jump написав:
3. Кухня-студія - усі смороди від варіння/готування по тій чарівній студії, просмерджуються меблі, штори, геть усе
Простаки схавають.
Як в сільській хаті середини ХХ століття)))
Їм не звикати
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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