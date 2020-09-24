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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:16
ihorko_lviv
Це просто шедеврально
. Ви інвестор від Бога
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andriybv2020
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:46
andriybv2020 написав:ihorko_lviv
Це просто шедеврально
. Ви інвестор від Бога
Поділіться своїм успішним досвідом щоб ми прозріли.
Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.
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ihorko_lviv
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Додано: Чет 08 жов, 2020 13:48
ihorko_lviv написав:
Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.
Живете чи здаєте?
навпроти у В.Британії живуть знайомі, "у захваті від моменту інвестування і до цього часу"
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jump
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