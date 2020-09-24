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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:16
ihorko_lviv
Це просто шедеврально
. Ви інвестор від Бога
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andriybv2020
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Додано: Чет 08 жов, 2020 12:46
andriybv2020 написав:ihorko_lviv
Це просто шедеврально
. Ви інвестор від Бога
Поділіться своїм успішним досвідом щоб ми прозріли.
Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.
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ihorko_lviv
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Додано: Чет 08 жов, 2020 13:48
ihorko_lviv написав:
Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.
Живете чи здаєте?
навпроти у В.Британії живуть знайомі, "у захваті від моменту інвестування і до цього часу"
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jump
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Додано: Чет 08 жов, 2020 13:54
jump написав: ihorko_lviv написав:
Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.
Живете чи здаєте?
навпроти у В.Британії живуть знайомі, "у захваті від моменту інвестування і до цього часу"
Живу коли приїжджаю у Львів. Тому одним з основних критеріїв було близькість до центру.
Ну я говорю з точки зору ціни що важливо для інвестицій.
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ihorko_lviv
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Додано: Чет 08 жов, 2020 14:57
ihorko_lviv написав:
одним з основних критеріїв було близькість до центру.
знайомі також "інвестували у близкість до центру"
тепер кленуть щодня, ні заїхати ні виїхати, дітей до школи і садочка, самим на роботу, на 2 години раніше потрібно збиратись, приїжджають пізно, замантелепані від тих корків. Довкола голий бетон і нові черги "британської мрії", машину немає де поставити, ел.енергі. вибиває постійно (ріел не розрахував потужність на ту кількість житла). Тепер у центр ні ногою! Лише за місто, їдуть і моляться щовихідних, що виїхали з того дупла...
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jump
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Додано: Чет 08 жов, 2020 15:11
jump написав: ihorko_lviv написав:
одним з основних критеріїв було близькість до центру.
знайомі також "інвестували у близкість до центру"
тепер кленуть щодня, ні заїхати ні виїхати, дітей до школи і садочка, самим на роботу, на 2 години раніше потрібно збиратись, приїжджають пізно, замантелепані від тих корків. Довкола голий бетон і нові черги "британської мрії", машину немає де поставити, ел.енергі. вибиває постійно (ріел не розрахував потужність на ту кількість житла). Тепер у центр ні ногою! Лише за місто, їдуть і моляться щовихідних, що виїхали з того дупла...
проблема центру і "за містом" не нова і є всюди. на все є свій попит.
якщо вони брали на етапі будівництва, то все-таки в Британії ціни також зросли. Можуть продати і купити в іншому місці.
Але зараз дороблять Шевченка, добудують ЖК і стане веселіше. Школи в тому районі є, Сільпо, кафе через дорогу, парки в пішій доступності, центр недалеко. І вже не все так однозначно.
Проблеми в Семицвіті схожі. Ну десь чуть трохи краще. Але основне перепланували ЖК і натулили додаткових будинків перед вступом в силу нових ДБН.
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ihorko_lviv
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