RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 565566567568
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:16

ihorko_lviv Це просто шедеврально :mrgreen: . Ви інвестор від Бога
andriybv2020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 12:46

  andriybv2020 написав:ihorko_lviv Це просто шедеврально :mrgreen: . Ви інвестор від Бога


Поділіться своїм успішним досвідом щоб ми прозріли.
Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.
ihorko_lviv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 09.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ihorko_lviv написав:Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.

Живете чи здаєте?
навпроти у В.Британії живуть знайомі, "у захваті від моменту інвестування і до цього часу" :mrgreen: :oops:
jump
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 18.08.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 13:54

  jump написав:
  ihorko_lviv написав:Попередню квартирі в Семицвіті я досить успішно взяв. Вважаю це вдалою інвестицією на разі.

Живете чи здаєте?
навпроти у В.Британії живуть знайомі, "у захваті від моменту інвестування і до цього часу" :mrgreen: :oops:


Живу коли приїжджаю у Львів. Тому одним з основних критеріїв було близькість до центру.
Ну я говорю з точки зору ціни що важливо для інвестицій.
ihorko_lviv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 09.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 14:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ihorko_lviv написав:одним з основних критеріїв було близькість до центру.
знайомі також "інвестували у близкість до центру" :lol:
тепер кленуть щодня, ні заїхати ні виїхати, дітей до школи і садочка, самим на роботу, на 2 години раніше потрібно збиратись, приїжджають пізно, замантелепані від тих корків. Довкола голий бетон і нові черги "британської мрії", машину немає де поставити, ел.енергі. вибиває постійно (ріел не розрахував потужність на ту кількість житла). Тепер у центр ні ногою! Лише за місто, їдуть і моляться щовихідних, що виїхали з того дупла... :shock:
jump
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 18.08.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 15:11

  jump написав:
  ihorko_lviv написав:одним з основних критеріїв було близькість до центру.
знайомі також "інвестували у близкість до центру" :lol:
тепер кленуть щодня, ні заїхати ні виїхати, дітей до школи і садочка, самим на роботу, на 2 години раніше потрібно збиратись, приїжджають пізно, замантелепані від тих корків. Довкола голий бетон і нові черги "британської мрії", машину немає де поставити, ел.енергі. вибиває постійно (ріел не розрахував потужність на ту кількість житла). Тепер у центр ні ногою! Лише за місто, їдуть і моляться щовихідних, що виїхали з того дупла... :shock:


проблема центру і "за містом" не нова і є всюди. на все є свій попит.
якщо вони брали на етапі будівництва, то все-таки в Британії ціни також зросли. Можуть продати і купити в іншому місці.
Але зараз дороблять Шевченка, добудують ЖК і стане веселіше. Школи в тому районі є, Сільпо, кафе через дорогу, парки в пішій доступності, центр недалеко. І вже не все так однозначно.
Проблеми в Семицвіті схожі. Ну десь чуть трохи краще. Але основне перепланували ЖК і натулили додаткових будинків перед вступом в силу нових ДБН.
ihorko_lviv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 09.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 565566567568
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 795, 796, 797
akurt » П'ят 06 кві, 2018 21:50
7963 955780
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 15:29
vitaliy_berdinskikh
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 12, 13, 14
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
139 3544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2020 09:50
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 121, 122, 123
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1228 148916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 09:34
change_pm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.