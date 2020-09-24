Додано: Чет 08 жов, 2020 19:06

ihorko_lviv написав: проблема центру і "за містом" не нова і є всюди. на все є свій попит.

якщо вони брали на етапі будівництва, то все-таки в Британії ціни також зросли. Можуть продати і купити в іншому місці.

Але зараз дороблять Шевченка, добудують ЖК і стане веселіше. Школи в тому районі є, Сільпо, кафе через дорогу, парки в пішій доступності, центр недалеко. І вже не все так однозначно.

Проблеми в Семицвіті схожі. Ну десь чуть трохи краще. Але основне перепланували ЖК і натулили додаткових будинків перед вступом в силу нових ДБН. проблема центру і "за містом" не нова і є всюди. на все є свій попит.якщо вони брали на етапі будівництва, то все-таки в Британії ціни також зросли. Можуть продати і купити в іншому місці.Але зараз дороблять Шевченка, добудують ЖК і стане веселіше. Школи в тому районі є, Сільпо, кафе через дорогу, парки в пішій доступності, центр недалеко. І вже не все так однозначно.Проблеми в Семицвіті схожі. Ну десь чуть трохи краще. Але основне перепланували ЖК і натулили додаткових будинків перед вступом в силу нових ДБН.

вбухали купу бабла, не вийде за те продати...втратили купу часу через несвоєчасну здачу будинку в експлуатацію, а потім ще й перманентні проблеми із підключенням."розважаються" тепер так: щомісяця на тиждень втікають до батьків у село, подихати свіжим повітрям із омріяних прицентрових нетрівяк добудують, те все, що планують хоча б від Янівського цвинтаря і до ц.Анни - там буде справді набагато "веселіше"скотиняки-дурбаністи під час ремонту дороги позрізали навіть ті кілька дерев, які хоч трішки затіняли вулицю, давали приємний вигляд і ловили потоки смороду від вихлопівфото до ремонту дорогиз одного боку рожеві британські мрії, з іншого яскрава колористика семицвітучитав відгуки: "Євро-трущоби. Вчора був в ВБ, то воно все зливається в якийсь суцільний бетон, якийсь такий ще ракурс вийшов, треба буде зганяти і сфоткати той момент. І це в пішому доступі до центру, півтора км до Ратуші. Ці термітники нівелюють яку-неяку, але цінність району. Там можна, і треба було будувати дорожчі проекти, здорожчуючи все навколо. Натомість заселяться жлоби, які будуть жити один на одному, проте з виглядом на ратушу""Видів на Ратушу там, боюся, не буде. Будуть види одне одному у вікно...""Друзі мають кілька квартир там. Кажуть що на фото гарне, а в реалі якість низька, стіни тонкі, при ремонті бачили через дірку квартиру сусідів. шумка між сусідами відсутня, все чути""великі будівлі з страшним фасадом, страшно пофарбовані в паскудних кольорах. Львів заслуговує кращої архітектури."Ваші відчуття і почуття?