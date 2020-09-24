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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 жов, 2020 12:46
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:48
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Чет 08 жов, 2020 13:54
Живу коли приїжджаю у Львів. Тому одним з основних критеріїв було близькість до центру.
Ну я говорю з точки зору ціни що важливо для інвестицій.
Додано: Чет 08 жов, 2020 14:57
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
знайомі також "інвестували у близкість до центру"
тепер кленуть щодня, ні заїхати ні виїхати, дітей до школи і садочка, самим на роботу, на 2 години раніше потрібно збиратись, приїжджають пізно, замантелепані від тих корків. Довкола голий бетон і нові черги "британської мрії", машину немає де поставити, ел.енергі. вибиває постійно (ріел не розрахував потужність на ту кількість житла). Тепер у центр ні ногою! Лише за місто, їдуть і моляться щовихідних, що виїхали з того дупла...
Додано: Чет 08 жов, 2020 15:11
проблема центру і "за містом" не нова і є всюди. на все є свій попит.
якщо вони брали на етапі будівництва, то все-таки в Британії ціни також зросли. Можуть продати і купити в іншому місці.
Але зараз дороблять Шевченка, добудують ЖК і стане веселіше. Школи в тому районі є, Сільпо, кафе через дорогу, парки в пішій доступності, центр недалеко. І вже не все так однозначно.
Проблеми в Семицвіті схожі. Ну десь чуть трохи краще. Але основне перепланували ЖК і натулили додаткових будинків перед вступом в силу нових ДБН.
Додано: Чет 08 жов, 2020 19:06
вбухали купу бабла, не вийде за те продати...
втратили купу часу через несвоєчасну здачу будинку в експлуатацію, а потім ще й перманентні проблеми із підключенням.
"розважаються" тепер так: щомісяця на тиждень втікають до батьків у село, подихати свіжим повітрям із омріяних прицентрових нетрів
як добудують, те все, що планують хоча б від Янівського цвинтаря і до ц.Анни - там буде справді набагато "веселіше" скотиняки-дурбаністи під час ремонту дороги позрізали навіть ті кілька дерев, які хоч трішки затіняли вулицю, давали приємний вигляд і ловили потоки смороду від вихлопів
фото до ремонту дороги
з одного боку рожеві британські мрії, з іншого яскрава колористика семицвіту
читав відгуки: "Євро-трущоби. Вчора був в ВБ, то воно все зливається в якийсь суцільний бетон, якийсь такий ще ракурс вийшов, треба буде зганяти і сфоткати той момент. І це в пішому доступі до центру, півтора км до Ратуші. Ці термітники нівелюють яку-неяку, але цінність району. Там можна, і треба було будувати дорожчі проекти, здорожчуючи все навколо. Натомість заселяться жлоби, які будуть жити один на одному, проте з виглядом на ратушу"
"Видів на Ратушу там, боюся, не буде. Будуть види одне одному у вікно..."
"Друзі мають кілька квартир там. Кажуть що на фото гарне, а в реалі якість низька, стіни тонкі, при ремонті бачили через дірку квартиру сусідів. шумка між сусідами відсутня, все чути"
"великі будівлі з страшним фасадом, страшно пофарбовані в паскудних кольорах. Львів заслуговує кращої архітектури."
Ваші відчуття і почуття?
Додано: Чет 08 жов, 2020 20:47
Ой...от про жлобів абідна було...да...аж до сліз
Ну в сухому залишку зараз там будинок зі здачею через два роки продають дорожче ніж я купив. Не знаю...може копіювати ту ратушу в інші райони щоб там дорожче продавалось...чи показувати коментарі покупцям, бо вони не в курсі.
Зараз період такий в Україні, будують ось так. Років через 20-30 буде по-іншому надіюсь.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:36
Ви не зрозуміли питання
Це Ваша справа, тих, хто там купили і купують далі
Які Ваші враження від самої якості робіт, шумоізоляції, зручності, паркінгу, озеленення і усього того, що дає/не дає можливість нормально жити у ЖК.
Якщо я правильно розумію, Ви там рідко буваєте, оскільки постійно за кордоном?
І ще питання: чи не плануєте на постійно за кордон і чи продаватимете з кінцями Ваші квартири у Львові?
П.С. Колега жив трішки нижче від Вас, у гарному польському будинку. Але його просто вкурвив той постійний трафік/шум/корки/сморід/йому було по барабану близкість до центру продав, купив ділянку у Малехові, збудувався з нуля і зараз живе у власному 2-поверховому будинку із великим подвір"ям та альтанкою.
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