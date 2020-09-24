Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:57

jump написав: Ви не зрозуміли питання

Це Ваша справа, тих, хто там купили і купують далі



Які Ваші враження від самої якості робіт, шумоізоляції, зручності, паркінгу, озеленення і усього того, що дає/не дає можливість нормально жити у ЖК.

Якщо я правильно розумію, Ви там рідко буваєте, оскільки постійно за кордоном?



І ще питання: чи не плануєте на постійно за кордон і чи продаватимете з кінцями Ваші квартири у Львові?



П.С. Колега жив трішки нижче від Вас, у гарному польському будинку. Але його просто вкурвив той постійний трафік/шум/корки/сморід/йому було по барабану близкість до центру продав, купив ділянку у Малехові, збудувався з нуля і зараз живе у власному 2-поверховому будинку із великим подвір"ям та альтанкою. Ви не зрозуміли питанняЦе Ваша справа, тих, хто там купили і купують даліЯкі Ваші враження від самої якості робіт, шумоізоляції, зручності, паркінгу, озеленення і усього того, що дає/не дає можливість нормально жити у ЖК.Якщо я правильно розумію, Ви там рідко буваєте, оскільки постійно за кордоном?І ще питання: чи не плануєте на постійно за кордон і чи продаватимете з кінцями Ваші квартири у Львові?П.С. Колега жив трішки нижче від Вас, у гарному польському будинку. Але його просто вкурвив той постійний трафік/шум/корки/сморід/йому було по барабану близкість до центрупродав, купив ділянку у Малехові, збудувався з нуля і зараз живе у власному 2-поверховому будинку із великим подвір"ям та альтанкою.

До якості робіт особливих зауважень не було. Вікна не продуває, зиму відстояли нормально, якихось проблем не помітив. Дірок у стінах також не помітив. Котел не найгірший, але десь нижче середнього мабуть. Майже у всіх потрібно було замінити один з датчиків, а далі ніби норм. Працює.З однієї сторони в квартирі я робив додаткову шумоізоляцію. З іншої там міжбудинкова стіна, ще з іншої там ідуть комунікації. Нема щоб я чув там якісь розмови чи телевізор в іншій квартирі. Було чути коли в сусідній квартирі включали музику на повну потужність, але то вже чуло пів будинку, там вже ніяка шумоізоляція не допоможе.Паркінгу на разі вистачає, але знову таки не всі живуть ще. Є шлагбаум для нашого будинку, але там нюанси з переплануванням ЖК і в іншого будинку фактично парковку забрали під ще один будинок, тому ясно наш будинок тепер не хоче віддавати свою парковку як було початково задумано.Внутрішній дворик зробили, виглядає все ок. Є консьєрж в будинку, камери.Загалом я на разі покупкою задоволений. Я брав якраз щоб приїжджати до Львова, потусити з друзями, тому локація біля центру якраз підходить. Крім того якраз там знову таки кухня-студія, що робить однокімнатну квартиру двокімнантною. Добре коли з дітьми приїжджаємо. Жити так постійно звичайно трохи незручно, а на короткий час якраз ок.Ну і через локацію планую здавати з часом подобово.На разі очікую отримати 5-7% річних від квартир. Отримати такі відсотки без вищого ризику в іншому місці складно. Тому побачу як буде ситуація розвиватись і чи продавати чи ще купляти.