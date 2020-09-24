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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:42
Всім доброго дня
Можливо хтось має квартиру на Жасминовій, будинки Галбуду або рядом Lasur Sky ?
Розглядаю як інвестицію з подальшим продажем без ремонту.
ГалБуд
Однокімнатна 40.8 кв.м.- 30000 дол.
ІО, Котел
9 поверх
Надійний забудовник
Погулянка за 10 метрів
або
Lasur Sky (що скажите про забудовника????)
ондокімнатна 40,6 м - 28000 дол.,
двохкімнатна 70 м. - 40000 дол.
ІО, Котел
Всі ціни на жовтень 2020
Буду вдячний за пораду
Востаннє редагувалось ZeroLviv
в П'ят 09 жов, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:07
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:01
ZeroLviv написав:
Всім доброго дня
Можливо хтось має квартиру на Жасминовій, будинки Галбуду або рядом Lasur Sky ?
Розглядаю як інвестицію з подальшим продажем без ремонту.
ГалБуд
Однокімнатна 40.8 кв.м.- 30000 дол.
ІО, Котел
9 поверх
Надійний забудовник
Погулянка за 10 метрів
або
Lasur Sky (що скажите про забудовника????)
ондокімнатна 40,6 м - 28000 дол.,
двохкімнатна 70 м. - 40000 дол.
ІО, Котел
Всі ціни на жовтень 2020
Буду вдячний за пораду
Я розглядав Жасминову як один з пріоритетних варіантів. Розташування там ок. Якщо ще не з виглядом на завод, то топ. Плюс одні з небагатьох будують не моноліт. Проблеми стандартні: паркомісць вже нема (є платна парковка ще), вікна середньої якості.
Лазур скай не знаю. Страшнувато виглядає. Не моє.
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ihorko_lviv
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Додано: Суб 10 жов, 2020 09:07
Долярчик написав: dinozavrik написав:
Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
Є в Бучі забудовник, дає розсрочку з прив'язкою до грн 1% в місяць, тобто 12%+ річних в найкрасивішій. Якщо є "депо-стовпчики" від 15%, то ще може лишатися "на здачу".
А якщо буде ПА50, то хеджується $€
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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2
Додано: Суб 10 жов, 2020 09:17
flyman написав: Долярчик написав: dinozavrik написав:
Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові
30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?
Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?
Є в Бучі забудовник, дає розсрочку з прив'язкою до грн 1% в місяць, тобто 12%+ річних в найкрасивішій. Якщо є "депо-стовпчики" від 15%, то ще може лишатися "на здачу".
А якщо буде ПА50, то хеджується $€
Яка ціна метра? В оренду за скільки можна здати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 14:21
ihorko_lviv написав: ZeroLviv написав:
Всім доброго дня
Можливо хтось має квартиру на Жасминовій, будинки Галбуду або рядом Lasur Sky ?
Розглядаю як інвестицію з подальшим продажем без ремонту.
ГалБуд
Однокімнатна 40.8 кв.м.- 30000 дол.
ІО, Котел
9 поверх
Надійний забудовник
Погулянка за 10 метрів
або
Lasur Sky (що скажите про забудовника????)
ондокімнатна 40,6 м - 28000 дол.,
двохкімнатна 70 м. - 40000 дол.
ІО, Котел
Всі ціни на жовтень 2020
Буду вдячний за пораду
Я розглядав Жасминову як один з пріоритетних варіантів. Розташування там ок. Якщо ще не з виглядом на завод, то топ. Плюс одні з небагатьох будують не моноліт. Проблеми стандартні: паркомісць вже нема (є платна парковка ще), вікна середньої якості.
Лазур скай не знаю. Страшнувато виглядає. Не моє.
Ще років 5 тому, коли не було на цьому місці тієї хаотичної забудови, район виглядав перспективним. Зараз там стільки всього наваяли і ще планують наваяти: будуть зносити повністю Ектіавтопром і тягнути далі аж до Півколо/Вашингтона.
Лазур Скай, дуже стахопудливий, якась общага для студіків
225 квартир-гуртожиток
Жасминова, 5 - Ви про це? Замикаючий будинок над урвищем?
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