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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570>
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Всім доброго дня
Можливо хтось має квартиру на Жасминовій, будинки Галбуду або рядом Lasur Sky ?
Розглядаю як інвестицію з подальшим продажем без ремонту.
ГалБуд
Однокімнатна 40.8 кв.м.- 30000 дол.
ІО, Котел
9 поверх
Надійний забудовник
Погулянка за 10 метрів
або
Lasur Sky (що скажите про забудовника????)
ондокімнатна 40,6 м - 28000 дол.,
двохкімнатна 70 м. - 40000 дол.
ІО, Котел
Всі ціни на жовтень 2020
Буду вдячний за пораду :)
Востаннє редагувалось ZeroLviv в П'ят 09 жов, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
ZeroLviv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:07

ЖК Гамерика від рІел...
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jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:01

  ZeroLviv написав:Всім доброго дня
Можливо хтось має квартиру на Жасминовій, будинки Галбуду або рядом Lasur Sky ?
Розглядаю як інвестицію з подальшим продажем без ремонту.
ГалБуд
Однокімнатна 40.8 кв.м.- 30000 дол.
ІО, Котел
9 поверх
Надійний забудовник
Погулянка за 10 метрів
або
Lasur Sky (що скажите про забудовника????)
ондокімнатна 40,6 м - 28000 дол.,
двохкімнатна 70 м. - 40000 дол.
ІО, Котел
Всі ціни на жовтень 2020
Буду вдячний за пораду :)



Я розглядав Жасминову як один з пріоритетних варіантів. Розташування там ок. Якщо ще не з виглядом на завод, то топ. Плюс одні з небагатьох будують не моноліт. Проблеми стандартні: паркомісць вже нема (є платна парковка ще), вікна середньої якості.
Лазур скай не знаю. Страшнувато виглядає. Не моє.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:07

  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?

Є в Бучі забудовник, дає розсрочку з прив'язкою до грн 1% в місяць, тобто 12%+ річних в найкрасивішій. Якщо є "депо-стовпчики" від 15%, то ще може лишатися "на здачу".
А якщо буде ПА50, то хеджується $€
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 09:17

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  dinozavrik написав:Критичне питання - який початковий внесок в відсотках та комісії додаткові

30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?

Є в Бучі забудовник, дає розсрочку з прив'язкою до грн 1% в місяць, тобто 12%+ річних в найкрасивішій. Якщо є "депо-стовпчики" від 15%, то ще може лишатися "на здачу".
А якщо буде ПА50, то хеджується $€

Яка ціна метра? В оренду за скільки можна здати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 14:21

  ihorko_lviv написав:
  ZeroLviv написав:Всім доброго дня
Можливо хтось має квартиру на Жасминовій, будинки Галбуду або рядом Lasur Sky ?
Розглядаю як інвестицію з подальшим продажем без ремонту.
ГалБуд
Однокімнатна 40.8 кв.м.- 30000 дол.
ІО, Котел
9 поверх
Надійний забудовник
Погулянка за 10 метрів
або
Lasur Sky (що скажите про забудовника????)
ондокімнатна 40,6 м - 28000 дол.,
двохкімнатна 70 м. - 40000 дол.
ІО, Котел
Всі ціни на жовтень 2020
Буду вдячний за пораду :)



Я розглядав Жасминову як один з пріоритетних варіантів. Розташування там ок. Якщо ще не з виглядом на завод, то топ. Плюс одні з небагатьох будують не моноліт. Проблеми стандартні: паркомісць вже нема (є платна парковка ще), вікна середньої якості.
Лазур скай не знаю. Страшнувато виглядає. Не моє.


Ще років 5 тому, коли не було на цьому місці тієї хаотичної забудови, район виглядав перспективним. Зараз там стільки всього наваяли і ще планують наваяти: будуть зносити повністю Ектіавтопром і тягнути далі аж до Півколо/Вашингтона.
Лазур Скай, дуже стахопудливий, якась общага для студіків :shock: 225 квартир-гуртожиток
Жасминова, 5 - Ви про це? Замикаючий будинок над урвищем?
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 16:10

  jump написав:Жасминова, 5 - Ви про це? Замикаючий будинок над урвищем?


Жасминова 5, Галбуд. Я так зрозумів про це.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:06

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:30% - початковий внесок
14% - іпотечний платіж(з усіма комісіями включно) - але до 3р. його потрібно закрити, бо далі йде "плаваюча ставка"!
Цікаво?
Якщо ні, то підставте свої цифри, з яких би ви починали б цікавитись?

Тут ще найцікавішший момент(який ніхто наперед не може знати) - на скіли за 3р. девальвує гривня?

Є в Бучі забудовник, дає розсрочку з прив'язкою до грн 1% в місяць, тобто 12%+ річних в найкрасивішій. Якщо є "депо-стовпчики" від 15%, то ще може лишатися "на здачу".
А якщо буде ПА50, то хеджується $€

Яка ціна метра? В оренду за скільки можна здати?

По акції було 11500 грн м2, множене на 1.03, бо розсрочка на 3 міс. 30% перший внесок вже. І ще 3 рази по 90 тис. до кінця січня.
Оренда десь 6 тис грн +
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  flyman написав:Оренда десь 6 тис грн +


Яка річна дохідність виходить?
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:14

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ihorko_lviv написав:Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія.

Это почти, тоже самое, что ЦО и может быть даже дороже ЦО со счетчиком тепла на дом. А если еще и соседи начнут втихаря делать теплый пол, а счетчики тепла на квартиру ставить никто не будет, то это вообще "хорошо" будет. Не забываейте - это включение котла по графику, а не когда вам стало холодно. А также могут на лето отключать совсем и горячую воду надо бойлером греть. То что мне рассказывал товарищ про котел у них в новострое, то я бы такое не хотел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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