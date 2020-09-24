ihorko_lviv написав:lejko_vit написав:ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
Бiлий шоколад у Бiлогородцi? Якi переваги котельнi перед котлом у квартирi?
Львів. Під Голоском.
Переваги: нема газу в будинку. Більш безпечно. Відповідно вже передбачено більшу потужність електромережі, можна ставити індукційну плиту. Котел і газові труби не займають місце в квартирі. Як правило забудовники ставлять котли невисокої якості, не потрібно змінювати і обслуговувати.
ставите себе электроотопление и не имеете проблем вообще никаких, я вот имею ИО, но уже второй год буду отапливаться электробатареями, намного проще и чем газовое, в том году было даже дешевле - в этом посмотрим на цену газа, может и газом погреюсь, но пока включил электро - хотя оно еще не включается и так тепло в квартире (терморегуляторы в каждом помещении за этим следят).