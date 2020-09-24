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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 567568569570
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:22

  ihorko_lviv написав:
  lejko_vit написав:
  ihorko_lviv написав:Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.

Бiлий шоколад у Бiлогородцi? Якi переваги котельнi перед котлом у квартирi?


Львів. Під Голоском.
Переваги: нема газу в будинку. Більш безпечно. Відповідно вже передбачено більшу потужність електромережі, можна ставити індукційну плиту. Котел і газові труби не займають місце в квартирі. Як правило забудовники ставлять котли невисокої якості, не потрібно змінювати і обслуговувати.

ставите себе электроотопление и не имеете проблем вообще никаких, я вот имею ИО, но уже второй год буду отапливаться электробатареями, намного проще и чем газовое, в том году было даже дешевле - в этом посмотрим на цену газа, может и газом погреюсь, но пока включил электро - хотя оно еще не включается и так тепло в квартире (терморегуляторы в каждом помещении за этим следят).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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