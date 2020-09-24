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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 14:14
ihorko_lviv написав:
Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія.
Это почти, тоже самое, что ЦО и может быть даже дороже ЦО со счетчиком тепла на дом. А если еще и соседи начнут втихаря делать теплый пол, а счетчики тепла на квартиру ставить никто не будет, то это вообще "хорошо" будет. Не забываейте - это включение котла по графику, а не когда вам стало холодно. А также могут на лето отключать совсем и горячую воду надо бойлером греть. То что мне рассказывал товарищ про котел у них в новострое, то я бы такое не хотел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:22
ihorko_lviv написав: lejko_vit написав: ihorko_lviv написав:
Взяв Білий Шоколад. Ціна норм. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Взагалі не розумію чому у Львові так багато новобудов без кухні-студії. До розташування можуть бути питання, але думаю все ж краще за схожі комплекси посеред промислових підприємств. На разі там поряд ліс, ну і все більш менш поряд.
Бiлий шоколад у Бiлогородцi? Якi переваги котельнi перед котлом у квартирi?
Львів. Під Голоском.
Переваги: нема газу в будинку. Більш безпечно. Відповідно вже передбачено більшу потужність електромережі, можна ставити індукційну плиту. Котел і газові труби не займають місце в квартирі. Як правило забудовники ставлять котли невисокої якості, не потрібно змінювати і обслуговувати.
ставите себе электроотопление и не имеете проблем вообще никаких, я вот имею ИО, но уже второй год буду отапливаться электробатареями, намного проще и чем газовое, в том году было даже дешевле - в этом посмотрим на цену газа, может и газом погреюсь, но пока включил электро - хотя оно еще не включается и так тепло в квартире (терморегуляторы в каждом помещении за этим следят).
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:45
ol_zy написав: ihorko_lviv написав:
Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія.
Это почти, тоже самое, что ЦО и может быть даже дороже ЦО со счетчиком тепла на дом. А если еще и соседи начнут втихаря делать теплый пол, а счетчики тепла на квартиру ставить никто не будет, то это вообще "хорошо" будет. Не забываейте - это включение котла по графику, а не когда вам стало холодно. А также могут на лето отключать совсем и горячую воду надо бойлером греть. То что мне рассказывал товарищ про котел у них в новострое, то я бы такое не хотел.
Лічильник на вхід в квартиру є. Отже я можу включити опалення коли я хочу.
Також нагадаю що в Україні заборонили газ в будинках вище 3 поверхів. Тому автономні котельні це нова реальність.
В Європі час індивідуальних котлів в квартирі пройшов ще в минулому столітті. Зараз лише котельні. Так зручніше.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:53
ol_zy написав:
ставите себе электроотопление и не имеете проблем вообще никаких, я вот имею ИО, но уже второй год буду отапливаться электробатареями, намного проще и чем газовое, в том году было даже дешевле - в этом посмотрим на цену газа, может и газом погреюсь, но пока включил электро - хотя оно еще не включается и так тепло в квартире (терморегуляторы в каждом помещении за этим следят).
Трохи збочення якесь виходить. Для чого мені щось ще ставити якщо можна просто повернути ручку на батареї?! А небезпека газу нікуди не зникає. Якщо вибух в сусідів, то зачепить. А від чадного газу переважно задихаються сусіди вище.
Єдиний мінус котельні може це ціна опалення. Побачу що там буде виходити. Ну знову таки, за комфорт доводиться платити.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:00
ihorko_lviv написав:
Лічильник на вхід в квартиру є. Отже я можу включити опалення коли я хочу.
Не когда захотите, а когда котельную запустят - от такой нюанс. То что счетчики - это хорошо. А точно счетчики тепла? Или просто счетчики воды? У товарищи просто воды и на них забили и всем выставляют поровну, живешь/не живешь, пользуешься/не пользуешься...
ihorko_lviv написав:
Також нагадаю що в Україні заборонили газ в будинках вище 3 поверхів. Тому автономні котельні це нова реальність.
Это уже отменили вроде как и уже вроде год как начала подключать опять.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:50
ol_zy написав: ihorko_lviv написав:
Лічильник на вхід в квартиру є. Отже я можу включити опалення коли я хочу.
Не когда захотите, а когда котельную запустят - от такой нюанс. То что счетчики - это хорошо. А точно счетчики тепла? Или просто счетчики воды? У товарищи просто воды и на них забили и всем выставляют поровну, живешь/не живешь, пользуешься/не пользуешься...
Точно. В договорі прописано тепловий лічильник.
В мене зараз котельня в ЖК і вона звичайно весь час працює оскільки від неї іде гаряча вода. І опалення можу хоч літом включати.
Надіюсь в Білому Шоколаді буде так само. Інакше було б нелогічно, ну але треба враховувати українські реалії.
ol_zy написав: ihorko_lviv написав:
Також нагадаю що в Україні заборонили газ в будинках вище 3 поверхів. Тому автономні котельні це нова реальність.
Это уже отменили вроде как и уже вроде год как начала подключать опять.
Ага. Ну може. Значить ще не час.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 18:18
V2 написав: flyman написав:
Оренда десь 6 тис грн +
Яка річна дохідність виходить?
Поки що ніяка.
Голий бетон грубо 2Фонда.
Здача у 2022, а ще ремонт.
Ніхто не знає майбутнього.
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: Нед 11 жов, 2020 18:42
flyman написав: V2 написав: flyman написав:
Оренда десь 6 тис грн +
Яка річна дохідність виходить?
Поки що ніяка.
Голий бетон грубо 2Фонда.
Здача у 2022, а ще ремонт.
Ніхто не знає майбутнього.
Тоді звідки цифірь 6 тис грн + намалювалась?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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