Додано: Нед 11 жов, 2020 14:14

ihorko_lviv написав: Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія. Подобається що там котельня на будинок, а не котел в квартирі, а також те що кухня-студія.

Это почти, тоже самое, что ЦО и может быть даже дороже ЦО со счетчиком тепла на дом. А если еще и соседи начнут втихаря делать теплый пол, а счетчики тепла на квартиру ставить никто не будет, то это вообще "хорошо" будет. Не забываейте - это включение котла по графику, а не когда вам стало холодно. А также могут на лето отключать совсем и горячую воду надо бойлером греть. То что мне рассказывал товарищ про котел у них в новострое, то я бы такое не хотел.