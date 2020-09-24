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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:53

  ZeroLviv написав:Фінмоніторинг на сьогоднішній день?
При оплаті готівкою 300-350 тис гривень хтось платив?
Цікавляться походженням грошей?
Чи реально все що нижче 400 тис. пропускають без зайвих питянь?


Там нема чітких правил. По ідеї гроші на рахунок точно візьмуть, а моніторинг потім відбувається. В кредобанку сказали що якщо вказати що безробітний при відкритті рахунку, то до 200 тисяч в місяць можна вносити.
ihorko_lviv
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