Там нема чітких правил. По ідеї гроші на рахунок точно візьмуть, а моніторинг потім відбувається. В кредобанку сказали що якщо вказати що безробітний при відкритті рахунку, то до 200 тисяч в місяць можна вносити.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 09:53
Там нема чітких правил. По ідеї гроші на рахунок точно візьмуть, а моніторинг потім відбувається. В кредобанку сказали що якщо вказати що безробітний при відкритті рахунку, то до 200 тисяч в місяць можна вносити.
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