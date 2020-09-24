Там нема чітких правил. По ідеї гроші на рахунок точно візьмуть, а моніторинг потім відбувається. В кредобанку сказали що якщо вказати що безробітний при відкритті рахунку, то до 200 тисяч в місяць можна вносити.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 жов, 2020 09:53
Там нема чітких правил. По ідеї гроші на рахунок точно візьмуть, а моніторинг потім відбувається. В кредобанку сказали що якщо вказати що безробітний при відкритті рахунку, то до 200 тисяч в місяць можна вносити.
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
від 400К зобов'язує закон і НБУ
до 400 - внутрішній фінмон банку, гадаю все дуже залежить
- чи є розроблені внутрішній регламент (правила)
- чи ви клієнт банку, якщо так - що в ньому робили, суми, кредитки, обороти..
- ваш а-ля рейтинг по системі оцінки банку
і тд і тп
раджу мати на всякі пожежні план Б - документи про походження коштів
Додано: Пон 12 жов, 2020 12:31
якої думки форумчани про "Квітку"?
Додано: Пон 12 жов, 2020 15:37
Виглядає непогано, якщо закрити очі на ТЕЦ із промзоною, залізницю і Луганську під вікнами, а ще проблеми із громадським транспортом (по Луганській мало, а до П.Мирного чи податкової - далеко). А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо хорошо.
Додано: Пон 12 жов, 2020 22:41
іще одна заманшука сьогодні прийшла СМС-кою
блін десь номер спалився мій ))
глянув файл на комерцію, нехілі такі скидки
але ж кому вона зараз треба
більшість колег валять із офісів працювати по домах (вірніше так вже багато місяців гаратають)
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:27
Долярчик прикупить цілий під’їзд квартир і ще кілька комерційок на залишок
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