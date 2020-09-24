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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 568569570571
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 09:53

  ZeroLviv написав:Фінмоніторинг на сьогоднішній день?
При оплаті готівкою 300-350 тис гривень хтось платив?
Цікавляться походженням грошей?
Чи реально все що нижче 400 тис. пропускають без зайвих питянь?


Там нема чітких правил. По ідеї гроші на рахунок точно візьмуть, а моніторинг потім відбувається. В кредобанку сказали що якщо вказати що безробітний при відкритті рахунку, то до 200 тисяч в місяць можна вносити.
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ZeroLviv написав:Чи реально все що нижче 400 тис. пропускають без зайвих питянь?


від 400К зобов'язує закон і НБУ
до 400 - внутрішній фінмон банку, гадаю все дуже залежить
- чи є розроблені внутрішній регламент (правила)
- чи ви клієнт банку, якщо так - що в ньому робили, суми, кредитки, обороти..
- ваш а-ля рейтинг по системі оцінки банку
і тд і тп

раджу мати на всякі пожежні план Б - документи про походження коштів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 12:31

якої думки форумчани про "Квітку"?
http://prntscr.com/uxmko4


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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 15:37

  greenozon написав:якої думки форумчани про "Квітку"?
http://prntscr.com/uxmko4


https://www.kvitka.house/?utm_source=ne ... 2020-10-12


Виглядає непогано, якщо закрити очі на ТЕЦ із промзоною, залізницю і Луганську під вікнами, а ще проблеми із громадським транспортом (по Луганській мало, а до П.Мирного чи податкової - далеко). А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо хорошо.
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 22:41

іще одна заманшука сьогодні прийшла СМС-кою

блін десь номер спалився мій ))

https://parusdevelopment.com/news/tobi- ... -kursom-25

глянув файл на комерцію, нехілі такі скидки
http://prntscr.com/uxzmir
але ж кому вона зараз треба


більшість колег валять із офісів працювати по домах (вірніше так вже багато місяців гаратають)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:27

  greenozon написав:іще одна заманшука сьогодні прийшла СМС-кою

блін десь номер спалився мій ))

https://parusdevelopment.com/news/tobi- ... -kursom-25

глянув файл на комерцію, нехілі такі скидки
http://prntscr.com/uxzmir
але ж кому вона зараз треба


більшість колег валять із офісів працювати по домах (вірніше так вже багато місяців гаратають)


Долярчик прикупить цілий під’їзд квартир і ще кілька комерційок на залишок :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:05

сумно без нашого в'язня замку Іф...

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:32

  greenozon написав:сумно без нашого в'язня замку Іф...

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это просто небольшой отдых для форума :mrgreen:
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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