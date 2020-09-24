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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:32
Пишуть що у Парус Сіті проблеми з ділянкою:
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:36
Так ціна була ж 700$ . Тобто вигода в 20$ тільки. Я б більше 600 не давав зараз за економ.
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