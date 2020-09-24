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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:13
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:32
Пишуть що у Парус Сіті проблеми з ділянкою:
Додано: Чет 15 жов, 2020 23:36
Так ціна була ж 700$ . Тобто вигода в 20$ тільки. Я б більше 600 не давав зараз за економ.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 05:43
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Доброго дня всім. Що можете сказати про забудовника Нова оселя загалом і про його новий проект Safe Town.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50
Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить
Згідно із законом від сплати пенсійного збору звільнені дві категорії покупців нерухомості: ті, хто купує квартиру вперше; особи, зареєстровані в черзі на отримання житлової площі.
Для тих, хто, купляв житло вперше в житті до введення нових правил, та все ж сплатив пенсійний збір, передбачено механізм його відшкодування.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:15
У Брюховичах вбили бізнесмена Мечислава Жеребецького
Сьогодні, 16 жовтня, у Брюховичах біля Львова було вбито Мечислава Жеребецького. Сталося це на вул. Отця Іздрика.
Вчора, 15 жовтня, близько 22.00 троє невідомих осіб в балаклавах через незачинені вхідні двері проникли в будинок, сильно побили бізнесмена, в результаті чого останній помер. Його дружину зв’язали, залишивши її в альтанці, та покинули будинок. Правоохоронці отримали виклик близько 1.00 ночі сьогодні, 16 жовтня, повідомило джерело Діла в Нацполіції Львівщини.
Також з власних джерел бізнесового середовища “Ділу” відомо, що напередодні Жеребецький продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.
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