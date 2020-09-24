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Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить Згідно із законом від сплати пенсійного збору звільнені дві категорії покупців нерухомості: ті, хто купує квартиру вперше; особи, зареєстровані в черзі на отримання житлової площі. Для тих, хто, купляв житло вперше в житті до введення нових правил, та все ж сплатив пенсійний збір, передбачено механізм його відшкодування.
У Брюховичах вбили бізнесмена Мечислава Жеребецького
Сьогодні, 16 жовтня, у Брюховичах біля Львова було вбито Мечислава Жеребецького. Сталося це на вул. Отця Іздрика.
Вчора, 15 жовтня, близько 22.00 троє невідомих осіб в балаклавах через незачинені вхідні двері проникли в будинок, сильно побили бізнесмена, в результаті чого останній помер. Його дружину зв’язали, залишивши її в альтанці, та покинули будинок. Правоохоронці отримали виклик близько 1.00 ночі сьогодні, 16 жовтня, повідомило джерело Діла в Нацполіції Львівщини.
Також з власних джерел бізнесового середовища “Ділу” відомо, що напередодні Жеребецький продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.
Сьогодні, 16 жовтня, у Брюховичах біля Львова було вбито Мечислава Жеребецького. Сталося це на вул. Отця Іздрика.
Вчора, 15 жовтня, близько 22.00 троє невідомих осіб в балаклавах через незачинені вхідні двері проникли в будинок, сильно побили бізнесмена, в результаті чого останній помер. Його дружину зв’язали, залишивши її в альтанці, та покинули будинок. Правоохоронці отримали виклик близько 1.00 ночі сьогодні, 16 жовтня, повідомило джерело Діла в Нацполіції Львівщини.
Також з власних джерел бізнесового середовища “Ділу” відомо, що напередодні Жеребецький продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.