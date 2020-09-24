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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 569570571572
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:32

  greenozon написав:іще одна заманшука сьогодні прийшла СМС-кою

блін десь номер спалився мій ))

https://parusdevelopment.com/news/tobi- ... -kursom-25

глянув файл на комерцію, нехілі такі скидки
http://prntscr.com/uxzmir
але ж кому вона зараз треба


більшість колег валять із офісів працювати по домах (вірніше так вже багато місяців гаратають)


Пишуть що у Парус Сіті проблеми з ділянкою:
https://youcontrol.com.ua/catalog/court ... /89854420/
ihorko_lviv
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 23:36

  ihorko_lviv написав:
  greenozon написав:іще одна заманшука сьогодні прийшла СМС-кою

блін десь номер спалився мій ))

https://parusdevelopment.com/news/tobi- ... -kursom-25

глянув файл на комерцію, нехілі такі скидки
http://prntscr.com/uxzmir
але ж кому вона зараз треба


більшість колег валять із офісів працювати по домах (вірніше так вже багато місяців гаратають)


Пишуть що у Парус Сіті проблеми з ділянкою:
https://youcontrol.com.ua/catalog/court ... /89854420/


Так ціна була ж 700$ . Тобто вигода в 20$ тільки. Я б більше 600 не давав зараз за економ.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 05:43

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Доброго дня всім. Що можете сказати про забудовника Нова оселя загалом і про його новий проект Safe Town.
NRB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:50

Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути та хто не платить
Згідно із законом від сплати пенсійного збору звільнені дві категорії покупців нерухомості: ті, хто купує квартиру вперше; особи, зареєстровані в черзі на отримання житлової площі.
Для тих, хто, купляв житло вперше в житті до введення нових правил, та все ж сплатив пенсійний збір, передбачено механізм його відшкодування.

https://dom.ria.com/uk/articles/pension ... etingHead4 © DOM.RIA.com™
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:15

У Брюховичах вбили бізнесмена Мечислава Жеребецького

Сьогодні, 16 жовтня, у Брюховичах біля Львова було вбито Мечислава Жеребецького. Сталося це на вул. Отця Іздрика.

Вчора, 15 жовтня, близько 22.00 троє невідомих осіб в балаклавах через незачинені вхідні двері проникли в будинок, сильно побили бізнесмена, в результаті чого останній помер. Його дружину зв’язали, залишивши її в альтанці, та покинули будинок. Правоохоронці отримали виклик близько 1.00 ночі сьогодні, 16 жовтня, повідомило джерело Діла в Нацполіції Львівщини.

Також з власних джерел бізнесового середовища “Ділу” відомо, що напередодні Жеребецький продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:02

  jump написав:У Брюховичах вбили бізнесмена Мечислава Жеребецького

Сьогодні, 16 жовтня, у Брюховичах біля Львова було вбито Мечислава Жеребецького. Сталося це на вул. Отця Іздрика.

Вчора, 15 жовтня, близько 22.00 троє невідомих осіб в балаклавах через незачинені вхідні двері проникли в будинок, сильно побили бізнесмена, в результаті чого останній помер. Його дружину зв’язали, залишивши її в альтанці, та покинули будинок. Правоохоронці отримали виклик близько 1.00 ночі сьогодні, 16 жовтня, повідомило джерело Діла в Нацполіції Львівщини.

Також з власних джерел бізнесового середовища “Ділу” відомо, що напередодні Жеребецький продав нерухомість і вдома у нього було близько 180 000 доларів США.


Зображення
Явно хтось навів...
"займався земельними оборудками та продажем нерухомості і виступав посередником у цих питаннях"

От і будь мудрим в цьому житті. :(
Філософське: "яка користь зі зайвих статків якщо вони привернули увагу бандитів які позбавили за статки тебе життя?" (риторично)

Багато схожих випадків трапляється час від часу.

Не дарма ж кажуть: "Як відкусиш багато — ковтнеш мало" чи "Тихше їдеш – дальше будеш". 8)
ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:03

  fis написав:Я таки знов вступив на стежку інвесторів у бетон. Взяли ми смарт у Національному. Здача за рік.

***
  Ethereum написав:
  Львівський БатяР написав:
  fis написав:flyman
Десь вже вище писав
26500 за метр. 31,6 метра


Капец...
Маєте наглухо заварений, стальний зад!
Щиро бажаю успіху!!!


Я там теж забетонувався був минулого року. Вже мурують всередині. Але ціна значно менша від вашої,вчасно купив. Ви розсрочку брали що така ціна?


Як там з шумом й гуркотом від потягів?
Залізниця ж зовсім поруч (+- 150 м).
Й паркомісць досить мало поруч з будинком на перший погляд.

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ST_11
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:49

  NRB написав:Доброго дня всім. Що можете сказати про забудовника Нова оселя загалом і про його новий проект Safe Town.

Під здачу мало б добре піти. Там трохи проблема з транспортом - 500 квартир і 200 паркомісць. Поруч ще садова і парус - то ні виїхати з садової ні заїхати на неї за адекватний час не вийде
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:42

  ST_11 написав:
  fis написав:Я таки знов вступив на стежку інвесторів у бетон. Взяли ми смарт у Національному. Здача за рік.

***
  Львівський БатяР написав:
  fis написав:flyman
Десь вже вище писав
26500 за метр. 31,6 метра


Капец...
Маєте наглухо заварений, стальний зад!
Щиро бажаю успіху!!!


Я там теж забетонувався був минулого року. Вже мурують всередині. Але ціна значно менша від вашої,вчасно купив. Ви розсрочку брали що така ціна?


Як там з шумом й гуркотом від потягів?
Залізниця ж зовсім поруч (+- 150 м).
Й паркомісць досить мало поруч з будинком на перший погляд.

Зображення[/quote]


А з шумом дуже просто,ми не взяли з вказаної сторони від колії. Я взяв зліва вихід на Горіховий,шуму там немає,вже був усередині коли поїзд їхав.
Ннмає дурних ,як кажуть ,ми не дуполярчики... :D
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