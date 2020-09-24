Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 18:16
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
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