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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:48
Про фінмоніторинг
Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд)
Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка)
Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль
Обслуговування рахунку 20 гр в місяць
Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти)
Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць.
Вся процедура зайняла до 15 хв.
Ніяких додаткових запитань:)
Далі оплата по 35 тис. в місяць
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:16
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
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Додано: Пон 26 жов, 2020 17:25
Ethereum написав:
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
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Bolt
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Додано: Пон 26 жов, 2020 19:21
Bolt написав: Ethereum написав:
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.
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Ethereum
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