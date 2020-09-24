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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 570571572573
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 12:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Про фінмоніторинг
Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд)
Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка)
Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль
Обслуговування рахунку 20 гр в місяць
Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти)
Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць.
Вся процедура зайняла до 15 хв.
Ніяких додаткових запитань:)
Далі оплата по 35 тис. в місяць
ZeroLviv
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:25

  Ethereum написав:Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.

Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 19:21

  Bolt написав:
  Ethereum написав:Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.

Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.


Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 20:58

  ZeroLviv написав:Про фінмоніторинг
Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд)
Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка)
Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль
Обслуговування рахунку 20 гр в місяць
Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти)
Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць.
Вся процедура зайняла до 15 хв.
Ніяких додаткових запитань:)
Далі оплата по 35 тис. в місяць

Для чого 350000 якщо платити 35000?
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:45

  Ethereum написав:
  Bolt написав:
  Ethereum написав:Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.

Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.


Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.

Більш дивує як в Солонці за Дубневича проголосували.Як свого часу в Донецьку за януковича, хоч злодюга але свій.
Bolt
 
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