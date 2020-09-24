|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 жов, 2020 12:48
Про фінмоніторинг
Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд)
Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка)
Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль
Обслуговування рахунку 20 гр в місяць
Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти)
Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць.
Вся процедура зайняла до 15 хв.
Ніяких додаткових запитань:)
Далі оплата по 35 тис. в місяць
-
ZeroLviv
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 09.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 жов, 2020 17:16
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1371
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 17:25
Ethereum написав:
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 19:21
Bolt написав: Ethereum написав:
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 1371
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 26 жов, 2020 20:58
ZeroLviv написав:
Про фінмоніторинг
Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд)
Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка)
Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль
Обслуговування рахунку 20 гр в місяць
Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти)
Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць.
Вся процедура зайняла до 15 хв.
Ніяких додаткових запитань:)
Далі оплата по 35 тис. в місяць
Для чого 350000 якщо платити 35000?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34862
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 21:45
Ethereum написав: Bolt написав: Ethereum написав:
Ну що народ за кого голосувати?
Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.
Більш дивує як в Солонці за Дубневича проголосували.Як свого часу в Донецьку за януковича, хоч злодюга але свій.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 425
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 08:18
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8795
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8094
|981781
|
|
|1235
|154098
|
|
|148
|6215
|
|