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Про фінмоніторинг Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд) Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка) Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль Обслуговування рахунку 20 гр в місяць Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти) Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць. Вся процедура зайняла до 15 хв. Ніяких додаткових запитань:) Далі оплата по 35 тис. в місяць
Ethereum написав:Ну що народ за кого голосувати? Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Ethereum написав:Ну що народ за кого голосувати? Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.
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ZeroLviv написав:Про фінмоніторинг Сьогодні оплачував квартиру на Жасминовій (забудовник Галбуд) Оплачував в Кредобанку 350 к. (готівка) Відкрив рахунок - відповідно комісіі нуль Обслуговування рахунку 20 гр в місяць Ніяких анкет не заповнював, запитали чи працюю офіційно і де, і яка зарплата до 10 тис. чи до 15 тис. (ніхто це не буде перевіряти) Сказали якщо безробітній то можно 200 тис. в місяць. Вся процедура зайняла до 15 хв. Ніяких додаткових запитань:) Далі оплата по 35 тис. в місяць
Для чого 350000 якщо платити 35000?
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Ethereum написав:Ну що народ за кого голосувати? Шанси зняти садіка є тільки у Синютки. Я не прихильник їхній,але невже далі терпіти цього хрюня і забудування без обмежень. Скоро станемо в пробках.
Доля землю хоч у Львові роздає, а Синютка в області пороздавав.Тепер якісь ліві атошники біля Наваріі декілька шматків відхопили.Такому сусідству, я м"яко кажучи не радий.Навіть шкода бензин палити , їхати на голосування.
Згідний з Вами. Так і є. Але то парламент землю має виділяти не для продажі. Якби поставили 10 років без права продажу ,вже б було менше олігархів.
Більш дивує як в Солонці за Дубневича проголосували.Як свого часу в Донецьку за януковича, хоч злодюга але свій.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Ось Ви не підставили плече ПреЗеденту...і його політика дешевої іпотеки може не спрацювати. Хто має гроші не захоче їх позичати під мізерні 10% річних...і не бачити Вам дешевої іпотеки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Будівельні фокуси: як замість особняків у Солонці будують багатоквартирний будинок У Солонці місцеві жителі обурені через незаконне будівництво – поруч з їхніми земельними ділянками зводять багатоповерхівку, тоді як, згідно із генпланом села, а також детальним планом території, тут можна будувати садиби.