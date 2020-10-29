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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:41

  jump написав:В Україні серед молоді набирає популярність варварська розвага: громлять квартири і виставляють у мережу
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... bertiv.htm


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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:09

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:40

  jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist

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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:18

  jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist

Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири?
А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!

п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:49

  Долярчик написав:
  jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist

Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири?
А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!

п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити! :mrgreen: :lol:

Дєржи карман ширє
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