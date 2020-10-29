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Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири? А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!
п. с. Як добре, що я на вибори перестав ходити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири? А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!
Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!
Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!
Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
Гарантія шо не розберуть Ваше.
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Квесторе_поверніться написав:Гарантія шо не розберуть Ваше
Так ото то! Тому і почав швидше рухатись(до кінця року), а то раніше думав брати в січні! Але то не дивно, що ціна росте - вона завжди росте по мірі готовності об'єкта!
Одне погано, що можуть залишитись одні неліквіди, або взагалі, "все" розібрали і велкам у наступну чергу - а іншу чергу я не хочу - там здача через 2р!
І знову можу нервуватись - "як так? - пандемія! - гостра фаза на носі! - трупи валяються на тротуарах - а квартири гребуть, як гарячі пиріжки!!!"
п. с. Хочеться знову нагадати фразу з Київської гілки - "Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:І знову можу нервуватись - "як так? - пандемія! - гостра фаза на носі! - трупи валяються на тротуарах
Це невдалий жарт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.