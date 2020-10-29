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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571572573574
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 18:41

  jump написав:В Україні серед молоді набирає популярність варварська розвага: громлять квартири і виставляють у мережу
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... bertiv.htm


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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:09

Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 17:40

  jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist

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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:18

  jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist

Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири?
А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!

п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:49

  Долярчик написав:
  jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість

В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.

Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості

Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.
https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist

Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири?
А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!

п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити! :mrgreen: :lol:

Дєржи карман ширє
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:57

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!

Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:33

  Долярчик написав:Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!

Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!

Гарантія шо не розберуть Ваше. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 08:52

Птаха щастя завтрашнього дня©)))

  Квесторе_поверніться написав:Гарантія шо не розберуть Ваше

Так ото то!
Тому і почав швидше рухатись(до кінця року), а то раніше думав брати в січні!
Але то не дивно, що ціна росте - вона завжди росте по мірі готовності об'єкта!

Одне погано, що можуть залишитись одні неліквіди, або взагалі, "все" розібрали і велкам у наступну чергу :) - а іншу чергу я не хочу - там здача через 2р!

І знову можу нервуватись - "як так? - пандемія! - гостра фаза на носі! - трупи валяються на тротуарах :) - а квартири гребуть, як гарячі пиріжки!!!" :)

п. с.
Хочеться знову нагадати фразу з Київської гілки - "Бетон - омно! - але альтернативи в Україні йому немає!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:59

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:І знову можу нервуватись - "як так? - пандемія! - гостра фаза на носі! - трупи валяються на тротуарах

Це невдалий жарт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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