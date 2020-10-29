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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:41
нагадує гомерикацький БіЕлЕм шизоїд
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:09
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
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jump
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Додано: Суб 31 жов, 2020 17:40
jump написав:
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:18
jump написав:
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири?
А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!
п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:49
Долярчик написав: jump написав:
Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків.https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири?
А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!
п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити!
Дєржи карман ширє
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:57
Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!
Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:33
Долярчик написав:
Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!
Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
Гарантія шо не розберуть Ваше.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:44
Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:53
Долярчик написав:
п. с.
Як добре, що я на вибори перестав ходити!
в'язень знов за гратами
тишина і спокій!
кайфуєм
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