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Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири? А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!
п. с. Як добре, що я на вибори перестав ходити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:Перевірять вартість квартир кожного: українці по-новому будуть платити податок на нерухомість
В Україні податок на нерухомість будуть стягувати з урахуванням не метражу, а вартості житла. В результаті ті, хто живе в центральних частинах міст, будуть платити більше.
Якщо квартира здається в оренду, заплатити доведеться більше. Якщо квартира або будинок здаються, податкової пільги не буде, платити доведеться за кожен квадрат нерухомості
Крім того, ще 19% за законом потрібно платити з кожного щомісячного платежу за оренду. Наприклад, якщо ви здаєте житло й заробляєте на цьому 10 тис. грн на місяць, 1,9 тис. доведеться віддати в бюджет у рахунок податків. https://news.finance.ua/ua/news/-/48087 ... neruhomist
Ок, але мало бути таке, починаючи з 4-ї квартири? А до 3х, включно - податок мав би бути мізерний!
Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!
Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Забув сказати - на днях, підняли ціни на 5% у ЖК, де буде куплена моя наступна квіточка!
Але маю надію, що будуть передноворічні знижки!
Гарантія шо не розберуть Ваше.
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Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.
Bolt написав:Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.
А все тому, що у вас ЦО! Скільки взимку виходить там платити за ЦО? Тому більшість і ломиться в новобуд! Тому і Долярчик розглядає ТІЛЬКИ новобуд!
п. с. Часто читаю, що здача в оренду - це "пекельне пекло!" - і це переважно від тих, хто задає 3-4-6 квартир! - то зразу виникає питання: - раз таке це пекло, то ЧОМУ не продасьте всі ці квартири, а далі продовжуєте мучитись і стогнати?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик, а податки за оренду плануєте чесно платити...через рік?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.