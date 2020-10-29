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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:14
продайте Доляреку, най відчуває себе лендлордом
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:46
А що є?
Ану давайте, послухаємо?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нє, мені такий чумуйдан без ручки непотрібно!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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