Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00
jump
Повідомлень: 3356
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Додано: Вів 03 лис, 2020 12:14
Bolt написав:
Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.
продайте Доляреку, най відчуває себе лендлордом
jump
Повідомлень: 3356
З нами з: 18.08.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 726 раз.
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Долярчик
Повідомлень: 8845
З нами з: 19.10.15
Подякував: 545 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:40
Квесторе_поверніться написав:
Долярчик, а податки за оренду плануєте чесно платити...через рік?
А що тут, на цьому форумі є такі?
Якщо через рік заставлять всіх сплачувати, то куди я дінусь?
А якщо буде така ситуація, як зараз, то буду діяти, "як всі"!
#яжнелох!
А як буде зовсім не вигідно здавати в оренду, ну то продам" і ділов то!"
Але ж спрабувати - ВАРТО!
"Краще спробувати і шкодувати, ніж шкодувати, що навіть, не спробував!"©
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
Повідомлень: 8845
З нами з: 19.10.15
Подякував: 545 раз.
Подякували: 587 раз.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Долярчик, а податки за оренду плануєте чесно платити...через рік?
А що тут, на цьому форумі є такі?
Якщо через рік заставлять всіх сплачувати, то куди я дінусь?
А якщо буде така ситуація, як зараз, то буду діяти, "як всі"!
#яжнелох!
А як буде зовсім не вигідно здавати в оренду, ну то продам" і ділов то!"
Але ж спрабувати - ВАРТО!
"Краще спробувати і шкодувати, ніж шкодувати, що навіть, не спробував!"©
Скоро доведеться продавати вже наявну нерухомість:
https://курс.ком.юа/novost/234454-v-rad ... ost-i-avto
Bolt
Повідомлень: 435
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
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