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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 572573574575
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:А все це тому, що - "Бетон - омно, але альтернативи в Україні йому немає!"©
:lol: :shock: :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:14

  Bolt написав:Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.


продайте Доляреку, най відчуває себе лендлордом :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:46

  jump написав:
  Долярчик написав:А все це тому, що - "Бетон - омно, але альтернативи в Україні йому немає!"©
:lol: :shock: :oops:

А що є?
Ану давайте, послухаємо? :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:продайте Доляреку, най відчуває себе лендлордом

Нє, мені такий чумуйдан без ручки непотрібно! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:40

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а податки за оренду плануєте чесно платити...через рік?

А що тут, на цьому форумі є такі? :D
Якщо через рік заставлять всіх сплачувати, то куди я дінусь?
А якщо буде така ситуація, як зараз, то буду діяти, "як всі"!
#яжнелох! :)

А як буде зовсім не вигідно здавати в оренду, ну то продам" і ділов то!" :)

Але ж спрабувати - ВАРТО!

"Краще спробувати і шкодувати, ніж шкодувати, що навіть, не спробував!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а податки за оренду плануєте чесно платити...через рік?

А що тут, на цьому форумі є такі? :D
Якщо через рік заставлять всіх сплачувати, то куди я дінусь?
А якщо буде така ситуація, як зараз, то буду діяти, "як всі"!
#яжнелох! :)

А як буде зовсім не вигідно здавати в оренду, ну то продам" і ділов то!" :)

Але ж спрабувати - ВАРТО!

"Краще спробувати і шкодувати, ніж шкодувати, що навіть, не спробував!"©

Скоро доведеться продавати вже наявну нерухомість:
https://курс.ком.юа/novost/234454-v-rad ... ost-i-avto
Bolt
 
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