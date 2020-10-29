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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:00
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:14
продайте Доляреку, най відчуває себе лендлордом
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:46
А що є?
Ану давайте, послухаємо?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нє, мені такий чумуйдан без ручки непотрібно!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 03 лис, 2020 14:40
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
А що тут, на цьому форумі є такі?
Якщо через рік заставлять всіх сплачувати, то куди я дінусь?
А якщо буде така ситуація, як зараз, то буду діяти, "як всі"!
#яжнелох!
А як буде зовсім не вигідно здавати в оренду, ну то продам" і ділов то!"
Але ж спрабувати - ВАРТО!
"Краще спробувати і шкодувати, ніж шкодувати, що навіть, не спробував!"©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 03 лис, 2020 15:04
Скоро доведеться продавати вже наявну нерухомість:
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:16
Як думаєте реальне оголошення?Бо буду метрів 200 звідти двушку здавати.В мене стан приблизно такій же.Єдине частково меблі старі.Думав 7кг просити , а тут за шість.Піпец повний.
Додано: Вів 03 лис, 2020 17:16
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