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Bolt написав:https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2-km-kvartiri-vul-kn-olgi-kobilits-IDJHRo8.html?reason= Як думаєте реальне оголошення?Бо буду метрів 200 звідти двушку здавати.В мене стан приблизно такій же.Єдине частково меблі старі.Думав 7кг просити , а тут за шість.Піпец повний.
Попит знизився. Студенти дистанційно вчаться. Багато праці дистанційно.
200 доларів - нормальна ціна на даний момент. буде дешевіти й далі
пропозиції сила-силенна... на ринок вивалюється маса квартир