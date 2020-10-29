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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 573574575576
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:40

  Bolt написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, а податки за оренду плануєте чесно платити...через рік?

А що тут, на цьому форумі є такі? :D
Якщо через рік заставлять всіх сплачувати, то куди я дінусь?
А якщо буде така ситуація, як зараз, то буду діяти, "як всі"!
#яжнелох! :)

А як буде зовсім не вигідно здавати в оренду, ну то продам" і ділов то!" :)

Але ж спрабувати - ВАРТО!

"Краще спробувати і шкодувати, ніж шкодувати, що навіть, не спробував!"©

Скоро доведеться продавати вже наявну нерухомість:
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 17:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Bolt написав:https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2-km-kvartiri-vul-kn-olgi-kobilits-IDJHRo8.html?reason=
Як думаєте реальне оголошення?Бо буду метрів 200 звідти двушку здавати.В мене стан приблизно такій же.Єдине частково меблі старі.Думав 7кг просити , а тут за шість.Піпец повний.:(

Попит знизився. Студенти дистанційно вчаться. Багато праці дистанційно.


200 доларів - нормальна ціна на даний момент. буде дешевіти й далі

пропозиції сила-силенна...
на ринок вивалюється маса квартир 8)
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:буде дешевіти й далі


однозначно буде
зараз будується + добудовується десятки будинків, там сотні тисяч квадратів

кому воно буде треба?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:08

  greenozon написав:
  jump написав:буде дешевіти й далі


однозначно буде
зараз будується + добудовується десятки будинків, там сотні тисяч квадратів

кому воно буде треба?


сусіди скинули 2 квартири, здавали в оренду 3 і 5 років відповідно, вирішили, що пора з цього бізнесу виходити. На ПМЖ у Польшу поїхали, тут змісту жити не бачать...
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 18:14

  greenozon написав:
  jump написав:буде дешевіти й далі


однозначно буде
зараз будується + добудовується десятки будинків, там сотні тисяч квадратів

кому воно буде треба?

Долярчик в кредит купить.
Як новини дивився.Сказали, як тільки кордони відкриють купа народу чкурне звідси.Норм роботи як не було, так і далі немає.Лишаться тільки 5-ти процентні ІТ-шники.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:14

  Bolt написав:Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.


Спробуйте поставити на опалювальний сезон 7к, а на не опалювальний 9к. Ви в середньому +/- вийдете на бажане і людей сезонна скидка буде гріти
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:40

  Львівський БатяР написав:
  Bolt написав:Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.


Спробуйте поставити на опалювальний сезон 7к, а на не опалювальний 9к. Ви в середньому +/- вийдете на бажане і людей сезонна скидка буде гріти

Там минулою зимою опалення макс на 1,5кг/міс. затянуло.Зара ОСББ гроші збирає на утеплення, як зроблять , думаю процентів на 30 меньше буде.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:42

З групи ФБ *Оренда хат без Маклерят*. Свіже (за сьогодні)

Здається в оренду 3 кім квартира вул.Патона(район Арсену)
Загальна площа 50кв, 4 поверх.
Квартира в хорошому стані, металопластикові вікна, ламінат, меблі,двоспальне ліжко.Побутова техніка,холодильник, телевізор, пральна машина. Центральне опалення. Зашклений балкон.
Ціна 5500грн+к.п.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:10

  Львівський БатяР написав:З групи ФБ *Оренда хат без Маклерят*. Свіже (за сьогодні)

Здається в оренду 3 кім квартира вул.Патона(район Арсену)
Загальна площа 50кв, 4 поверх.
Квартира в хорошому стані, металопластикові вікна, ламінат, меблі,двоспальне ліжко.Побутова техніка,холодильник, телевізор, пральна машина. Центральне опалення. Зашклений балкон.
Ціна 5500грн+к.п.

Пів життя прожив на Патона.Якщо від Виговського їхати , там по лівому боці п"яитиповерхівкі цегляні.Десь кінця70-х ,досить непонане планування як для тих часів.Великій передпокій та кухня (десь 8 метрів).Але там площа трьошки явно не 50м,десь коло 60 м.Скоріш за все це будинок нпвпроти Арсену прчатку 70-х.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:16

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Там минулою зимою опалення макс на 1,5кг/міс. затянуло.

Ну от, а це означає, що до Долярчикового цінника +1,5тис.грн/міс! :)
Тобто, якщо наші з вами квартири, в умовно, однаковій локації, але в мене новобуд, то мені + 1,5тис :)

п. с
В моїй двушці виходить ~ половина озвученої цифри за ВСЮ комуналь!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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