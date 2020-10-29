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Bolt написав:https://m.olx.ua/uk/obyavlenie/orenda-2-km-kvartiri-vul-kn-olgi-kobilits-IDJHRo8.html?reason= Як думаєте реальне оголошення?Бо буду метрів 200 звідти двушку здавати.В мене стан приблизно такій же.Єдине частково меблі старі.Думав 7кг просити , а тут за шість.Піпец повний.
Попит знизився. Студенти дистанційно вчаться. Багато праці дистанційно.
200 доларів - нормальна ціна на даний момент. буде дешевіти й далі
пропозиції сила-силенна... на ринок вивалюється маса квартир
Bolt написав:Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.
Спробуйте поставити на опалювальний сезон 7к, а на не опалювальний 9к. Ви в середньому +/- вийдете на бажане і людей сезонна скидка буде гріти
Bolt написав:Удачі Долярчику зі здачею. Вивісив свою трьошку за десятку ,аж один дзвінок .Риг напарювала якихось індусів.При тому, що 90 переглядів.Прикінув по ЛОХу, що реально , якшо якісь норм орендарі то 8,5кг максимум.При тому, що пропозиції море.Якщо так піде далі, то довдеться здавати за комуналь.
Спробуйте поставити на опалювальний сезон 7к, а на не опалювальний 9к. Ви в середньому +/- вийдете на бажане і людей сезонна скидка буде гріти
Там минулою зимою опалення макс на 1,5кг/міс. затянуло.Зара ОСББ гроші збирає на утеплення, як зроблять , думаю процентів на 30 меньше буде.
Львівський БатяР написав:З групи ФБ *Оренда хат без Маклерят*. Свіже (за сьогодні)
Здається в оренду 3 кім квартира вул.Патона(район Арсену) Загальна площа 50кв, 4 поверх. Квартира в хорошому стані, металопластикові вікна, ламінат, меблі,двоспальне ліжко.Побутова техніка,холодильник, телевізор, пральна машина. Центральне опалення. Зашклений балкон. Ціна 5500грн+к.п.
Пів життя прожив на Патона.Якщо від Виговського їхати , там по лівому боці п"яитиповерхівкі цегляні.Десь кінця70-х ,досить непонане планування як для тих часів.Великій передпокій та кухня (десь 8 метрів).Але там площа трьошки явно не 50м,десь коло 60 м.Скоріш за все це будинок нпвпроти Арсену прчатку 70-х.