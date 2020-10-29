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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 09:55
jump написав:
пора з цього бізнесу виходити. На ПМЖ у Польшу поїхали, тут змісту жити не бачать...
Писуни(ті, що пишуть)
- нє, ну ви як, наче, з Марсу пишете, бо маєте якийсь чарівний пасивний дохід там!
Ще раз - "в бетону аналогів - немає!"©
Хіба війна - тоді він пропадає, але тоді і ВСЕ пропадає!
А всякі форекси/акції/крипта - можна вмить все обнулити!
А ціну бетона - може обнулити лише війна!
Так що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:50
Долярчик написав: Bolt написав:
Там минулою зимою опалення макс на 1,5кг/міс. затянуло.
Ну от, а це означає, що до Долярчикового цінника +1,5тис.грн/міс!
Тобто, якщо наші з вами квартири, в умовно, однаковій локації, але в мене новобуд, то мені + 1,5тис
п. с
В моїй двушці виходить ~ половина озвученої цифри за ВСЮ комуналь!
Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
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Bolt
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32
Bolt написав:
Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
Навпаки
Сусіди заселились через пів року після мене.
п. с.
Але, я мабуть, щось трохи наплутав
треба буде глянути, скільки все разом виходить!
Можливо, що 1,5тис за все(в люті морози)
п. с. 2
Зараз на котлі менше, ніж " середина" поставлено.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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