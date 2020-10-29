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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 574575576577
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 09:55

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:пора з цього бізнесу виходити. На ПМЖ у Польшу поїхали, тут змісту жити не бачать...

Писуни(ті, що пишуть) :) - нє, ну ви як, наче, з Марсу пишете, бо маєте якийсь чарівний пасивний дохід там! :)
Ще раз - "в бетону аналогів - немає!"©
Хіба війна - тоді він пропадає, але тоді і ВСЕ пропадає!
А всякі форекси/акції/крипта - можна вмить все обнулити!
А ціну бетона - може обнулити лише війна!

Так що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 10:50

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Там минулою зимою опалення макс на 1,5кг/міс. затянуло.

Ну от, а це означає, що до Долярчикового цінника +1,5тис.грн/міс! :)
Тобто, якщо наші з вами квартири, в умовно, однаковій локації, але в мене новобуд, то мені + 1,5тис :)

п. с
В моїй двушці виходить ~ половина озвученої цифри за ВСЮ комуналь!

Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Bolt написав:Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!

Навпаки :)
Сусіди заселились через пів року після мене.

п. с.
Але, я мабуть, щось трохи наплутав :oops: треба буде глянути, скільки все разом виходить!
Можливо, що 1,5тис за все(в люті морози) :roll:

п. с. 2
Зараз на котлі менше, ніж " середина" поставлено.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:29

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:Ще раз - "в бетону аналогів - немає!"©

Скільки років банальні деповклади в гривні вигідніші за бетон?
Можливо бетон буде вигіднішим...але ніхто не знає майбутнього.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:35

  Долярчик написав:
  Bolt написав:Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!

Навпаки :)
Сусіди заселились через пів року після мене.

п. с.
Але, я мабуть, щось трохи наплутав :oops: треба буде глянути, скільки все разом виходить!
Можливо, що 1,5тис за все(в люті морози) :roll:

п. с. 2
Зараз на котлі менше, ніж " середина" поставлено.

Так за ЦО вообще сейчас 0, если /где его еще не включили. Если на дом поставлен теплосчетчик, то не такая уж и разница большая выходит между ЦО и оплатой газа за ИО, так что не будет такой разницы в 1,5К и не факт что разница будет в вашу сторону всегда. Вы забыли отнять стоимость газа на ИО от той 1,5К в самый холодный месяц. И газ для теплосетей и прочих предприятий стоит меньше чем для вас.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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ol_zy В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! :)
Але, не економлю, так як є діти!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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