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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 лис, 2020 09:55
jump написав:
пора з цього бізнесу виходити. На ПМЖ у Польшу поїхали, тут змісту жити не бачать...
Писуни(ті, що пишуть)
- нє, ну ви як, наче, з Марсу пишете, бо маєте якийсь чарівний пасивний дохід там!
Ще раз - "в бетону аналогів - немає!"©
Хіба війна - тоді він пропадає, але тоді і ВСЕ пропадає!
А всякі форекси/акції/крипта - можна вмить все обнулити!
А ціну бетона - може обнулити лише війна!
Так що - "Бетон - омно, але альтернативи йому в Україні - немає!"
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 04 лис, 2020 10:50
Долярчик написав: Bolt написав:
Там минулою зимою опалення макс на 1,5кг/міс. затянуло.
Ну от, а це означає, що до Долярчикового цінника +1,5тис.грн/міс!
Тобто, якщо наші з вами квартири, в умовно, однаковій локації, але в мене новобуд, то мені + 1,5тис
п. с
В моїй двушці виходить ~ половина озвученої цифри за ВСЮ комуналь!
Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
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Bolt
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:32
Bolt написав:
Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
Навпаки
Сусіди заселились через пів року після мене.
п. с.
Але, я мабуть, щось трохи наплутав
треба буде глянути, скільки все разом виходить!
Можливо, що 1,5тис за все(в люті морози)
п. с. 2
Зараз на котлі менше, ніж " середина" поставлено.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:29
Долярчик написав:
Ще раз - "в бетону аналогів - немає!"©
Скільки років банальні деповклади в гривні вигідніші за бетон?
Можливо бетон буде вигіднішим...але ніхто не знає майбутнього.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:35
Долярчик написав: Bolt написав:
Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
Навпаки
Сусіди заселились через пів року після мене.
п. с.
Але, я мабуть, щось трохи наплутав
треба буде глянути, скільки все разом виходить!
Можливо, що 1,5тис за все(в люті морози)
п. с. 2
Зараз на котлі менше, ніж " середина" поставлено.
Так за ЦО вообще сейчас 0, если /где его еще не включили. Если на дом поставлен теплосчетчик, то не такая уж и разница большая выходит между ЦО и оплатой газа за ИО, так что не будет такой разницы в 1,5К и не факт что разница будет в вашу сторону всегда. Вы забыли отнять стоимость газа на ИО от той 1,5К в самый холодный месяц. И газ для теплосетей и прочих предприятий стоит меньше чем для вас.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:49
ol_zy
В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув!
Але, не економлю, так як є діти!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 04 лис, 2020 17:52
Долярчик написав:ol_zy
В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув!
Але, не економлю, так як є діти!
Змініть жовтий шрифт в підписі ...нічого не видно.
Зараз актуальніше будьте здорові.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:49
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:ol_zy
В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув!
Але, не економлю, так як є діти!
Змініть жовтий шрифт в підписі ...нічого не видно.
Зараз актуальніше будьте здорові.
А це - не головне!
Головне 1-ше і 2-ге!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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