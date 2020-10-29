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Скільки років банальні деповклади в гривні вигідніші за бетон? Можливо бетон буде вигіднішим...але ніхто не знає майбутнього.
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Bolt написав:Наскільки я зрозумів опалення в Вас за рахунок сусідів.Тобто свій котел Ви навіть не вмикаєте?!
Навпаки Сусіди заселились через пів року після мене.
п. с. Але, я мабуть, щось трохи наплутав треба буде глянути, скільки все разом виходить! Можливо, що 1,5тис за все(в люті морози)
п. с. 2 Зараз на котлі менше, ніж " середина" поставлено.
Так за ЦО вообще сейчас 0, если /где его еще не включили. Если на дом поставлен теплосчетчик, то не такая уж и разница большая выходит между ЦО и оплатой газа за ИО, так что не будет такой разницы в 1,5К и не факт что разница будет в вашу сторону всегда. Вы забыли отнять стоимость газа на ИО от той 1,5К в самый холодный месяц. И газ для теплосетей и прочих предприятий стоит меньше чем для вас.
Долярчик написав:ol_zy В мене котел в квартирі. Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! Але, не економлю, так як є діти!
Змініть жовтий шрифт в підписі ...нічого не видно. Зараз актуальніше будьте здорові.
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