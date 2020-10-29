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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 575576577578
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ремонт це важко завжди. Краще не спішити і так орендарів немає))
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:29

  ihorko_lviv написав:От якісь покращення на підголоско можуть бути:
https://lviv.pb.org.ua/projects/23

Недалеко від білого шоколаду, до речі. Голосуємо, панове :)

Доречі, прийміть мої вибачення, що-до висловлювання про Ваш вибір локації новобуда!
Справа в тому, що справді - якщо локація "менш-більш", то там зразу виставляють конячий цінник, при якому зовсім не цікаво інвестувати в квартиру під здачу!

Тож, локація моєї майбутньої квартири, яку планую взяти в кінці цього року - теж в локації під назвою "#напівдупа" :mrgreen:
Тобто, не зовсім в дупі, але вже на вході :mrgreen:
Але побачимо, як воно буде!
Бо з чогось треба починати!(ну не в гривні ж сидіти на депо) :D

Тож, вже менше, як через 2міс. - я озвучу, де саме це "чарівне" місце! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:34

  Ethereum написав:Ремонт це важко завжди. Краще не спішити і так орендарів немає))

Ціна вирішує! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлень: 8862
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:37

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  dinozavrik написав:Якщо у вас новобуд і ремонт з перших - то орендарі будуть ту хату обходити стороною. Слухати постійні ремонти не дуже хочуть люди, особливо коли з дому працюють

Кажете, зразу треба буде рубати цінник на двоє? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:56

  Долярчик написав:ol_zy В мене котел в квартирі.
Захотів - ввімкнув, захотів вимкнув! :)
Але, не економлю, так як є діти!

Да причем здесь это? У меня тоже котел, но уже второй год отключен - греюсь электрикой.
Я о мнимом достоинстве квартиры для сдачи - мол будет дешевле за отопление для арендаторов благодаря ИО. Скорее всего не будет в этом + и когда арендатор заплатит коммуналку зимой он может запросто уйти туда где ЦО, но дешевле аренда.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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